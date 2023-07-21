28 Şubat davası hükümlüsü 83 yaşındaki Çetin Doğan hücresinde susuz bırakıldı: Bu zulüm değil de nedir?
28 Şubat davasında hüküm giyen, 83 yaşındaki kalp hastası emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın son durumu ile ilgili Avukat Hüseyin Ersöz açıklamalarda bulundu. Ersöz, "Doğan, 40 derece İzmir sıcağında, sular kesik şekilde, İzmir 1 Nolu F Tipi CİK’da, tek kişilik hücrede kalıyor” dedi.
FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından iddianamesi yazılan 28 Şubat davasında hüküm giyen 83 yaşındaki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın son durumuyla ilgili avukatı açıklama yaptı.
Avukat Hüseyin Ersöz, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Çetin Doğan’ın bulunduğu hücrede suyunun kesik olduğunu ifade etti.
Ersöz, “83 yaşında, kalp hastası olan Çetin Doğan, 40 derece İzmir sıcağında, sular kesik şekilde, İzmir 1 Nolu F Tipi CİK’da, tek kişilik hücrede kalıyor” dedi.
Ersöz devamında, “Bunun ismi ‘zulüm’ değilse nedir, siz söyleyin” diye belirtti.
Bugün cezaevi ziyareti için İzmir’deydim. 83 yaşında, kalp hastası olan Çetin Doğan, 40 derece İzmir sıcağında, sular kesik şekilde, İzmir 1 Nolu F Tipi CİK’da, tek kişilik hücrede kalıyor. Bunun ismi “zulüm” değilse nedir, siz söyleyin! #YaşamHakkı #SağlıkHakkı…— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) July 21, 2023