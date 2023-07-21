En düşük emekli aylığı için harekete geçildi

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için Meclis'e kanun teklifi verdi.

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En düşük emekli aylığı için harekete geçildi

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için kanun teklifi verdi. Kasap, “7 bin 500 TL gibi bir tutarın emekliye reva görülmesi utançtır” değerlendirmesini yaptı. 

Kasap, bugün yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“7 bin 500 TL gibi bir tutarın emekliye reva görülmesi utançtır. Hâlihazırda şu anda Türkiye’de net asgari ücret 11 bin 402 TL’dir. Tüm veriler ışığında Türkiye’de şu anda en düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL’dir. Bu rakam Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve yüksek enflasyon temel alındığında çok düşük kalmaktadır. 2023 yılında yüzde 5,33’lük bir refah payı artışıyla emekli aylıklarına yüzde 25’lik bir zam yapıldı ama bu zam yaşanan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve vergi ve harçlara gelen devasa zamlardan sonra bir anlam ihtiva etmemektedir. Emekli aylıklarının asgari ücretin altında olmaması gerekir.” 

"ÖZELLİKLE MHP'NİN BU KONUDA NE KADAR SAMİMİ OLUP OLMADIĞINI GÖRECEĞİZ"

2023 yılı için belirlenen asgari ücretinde yeterli olmadığı söyleyen Kasap, asgari ücret altında alınan her ücretin temel ve zorunlu ihtiyaçları karşılamasının mümkün olmadığını belirterek, hem asgari ücretin artması gerektiğini hem de yeni belirlenecek asgari ücrete göre en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini belirtti.

Kanun teklifinin gündeme alınarak yasalaşması gerektiğini de belirten Kasap, "AKP-MHP’nin özellikle MHP’nin bu konuda ne kadar samimi olup olmadığını göreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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