Protokol polemiği büyüyor: Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Çömez'e "karanlık dehliz" yanıtı

İYİ Parti'li Çömez'in, Kılıçdaroğlu'na "protokol" açıklamalarıyla ilgili gösterdiği tepkiye Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yanıt verdi. Özdağ, anlaşmayı "karanlık dehliz" diye tanımlayan Çömez'e, "Karanlık olan AK Partilileri milletvekili yapan partidir" dedi.

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Protokol polemiği büyüyor: Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Çömez'e "karanlık dehliz" yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığı canlı yayında 28 Mayıs seçimleri için Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’la bir protokol imzaladıklarını kabul etti. CHP lideri, protokolün sadece iki liderin arasında olduğunu, parti yöneticilerinin dahi bilmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Ümit Özdağ ile imzaladığımız protokolü sadece ikimiz biliyordukKılıçdaroğlu: Ümit Özdağ ile imzaladığımız protokolü sadece ikimiz biliyordukSiyaset

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ÇÖMEZ TEPKİ GÖSTERDİ: MEĞER O, ANKARA’NIN KARANLIK DEHLİZLERİNDE PAZARLIKLAR YAPIYOR, PROTOKOLLER İMZALIYORMUŞ

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Kılıçdaroğlu'nun dün akşam Habertürk programında, Özdağ ile seçimlerden önce imzaladıkları anlaşmayla ilgili, "Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür" sözlerine tepki gösterdi.

Çömez, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek, "Biz sahada kendisi için oy isterken, Meğer o, Ankara’nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven, yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu" sorusunu yöneltti.

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ÖZDAĞ’DAN ÇÖMEZ’E YANIT: TERBİYESİZLİKTİR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Çömez'e Twitter üzerinden yanıt verdi. Çömez’in Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdürü olduğunu hatırlatan Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ın eski özel kalem müdürü Turhan Çömez, Zafer Partisi, Atatürk çizgisinde tertemiz bir partidir. Zafer Partisi’ni karanlık dehliz olarak tanımlamak terbiyesizliktir. Karanlık olan FETÖ’nün içişleri bakanlığını yüzde 100 ele geçirmesini sağlayan kişiyi Ordu’dan 1. Sıra aday gösteren, Kaşif Kozinoğlu’nu öldürten kişinin yeğenini milletvekili yapan, Fırat’ın katiline burs veren AK Partiliyi milletvekili yapan, Melih Gökçek’in en iyi adamı kömür mafyasını milletvekili yapan, borsa spekülatörü küfürbaz AK Partilileri milletvekili yapan, parti mi aile şirketi mi belli olmayan mensup olduğun partidir. Zafer Partisi’nin Ortaya koyduğu protokol 6’lı masanın Atatürk’süz ve vatansız protokollarından sonra ancak bir onur abidesi kabul edilebilir."

Etiketler
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