İYİ Parti Sözcüsü Zorlu onu suçlamıştı... İbrahim Özkan, mesajları yayınlayarak yanıt verdi: CHP'li isimle görüşme talebi kimden geldi?

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, bugün yaptığı açıklamalarda, İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyelerinden birinin, başka bir ildeki meclis üyesini arayarak istifa etmesini ve kendisini CHP’li bir yöneticiyle görüştüreceğini söylediğini belirtmişti.

Zorlu’nun bu açıklamasının ardından, Çanakkale Belediyesi’nin İYİ Partili Meclis Üyesi Ahmet Uslu da sosyal medyadan bir açıklama yaparak, İbrahim Özkan’ın kendisini arayarak toplu istifaya davet ettiğini ve CHP’li üst düzey yöneticiyle görüşme ayarlayacağını söylediğini iddia etti.

Uslu açıklamasında, “Sayın Zorlu, nezaketen tarafların adını zikretmese de İbrahim Özkan’ın arayarak toplu istifaya davet ettiği Çanakkale Meclis üyesi ve Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyesi benim. Başka kişilerin aranıp aranmadığı konusunda bilgim yoktur. Kendisi bunu kabul etmem halinde CHP’li üst düzey bir yetkiliyle görüşme ayarlayacağını iletmiştir. Konu tarafımda derhal gerekli organlarımızla paylaşılmıştır” dedi.

İBRAHİM ÖZKAN WHASTAPP KONUŞMASINI YAYIMLADI

İYİ Parti’den istifa eden İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan ise, Uslu’nun iddialarını paylaştığı Whatsapp görüntüsüyle yalanladı.

İlgili meclis üyesinin dün akşam bana attığı mesajı kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum.

Muharrem ERKEK beyle görüşme talebi kendisinden gelmiştir .@zorlu77 https://t.co/DZW17wkbk5 pic.twitter.com/yy3ZQ185mL — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) December 18, 2023

Özkan, paylaşımına “İlgili meclis üyesinin dün akşam bana attığı mesajı kamuoyunun takdirlerine bırakıyorum. Muharrem ERKEK beyle görüşme talebi kendisinden gelmiştir” notunu düşerek Zorlu’yu da etiketledi.

Kaynak: Gerçek Gündem