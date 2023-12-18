Adnan Oktar örgütüne yardım eden AKP yöneticisi kendisiyle ilgili haberleri engelletmişti: Mahkeme bu kez sansürü kaldırdı

GERÇEK GÜNDEM - Adnan Oktar yapılanmasına dair yürütülen soruşturma ve mahkeme kararları tartışılmaya devam ediliyor. Adnan Oktar suç örgütüne beraat kararı veren hakim ve savcılarla ilgili açılan davaya AKP MKYK üyesi Hayati İnanç'ın müdahale ettiği ileri sürülmüş, İnanç hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Adnan Oktar suç örgütünün eski mensuplarından Özkan Mamati ve iş insanı Fırat Develioğlu, AKP’li İnanç hakkında "adil yargılamayı etkilemek" ve "Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yardım" suçlamalarıyla savcılığa başvururken, konuyla ilgili yapılan haberlere, AKP’li İnanç’ın talebiyle erişim engeli getirilmişti.

MAHKEME SANSÜRÜ KALDIRDI

Erişim engeli kararına karşı yapılan itirazı Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliği kabul edildi. Mahkeme AİHM’in emsal kararlarını hatırlattı, basın ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptı.

Mahkemenin kararıyla birlikte sansürlenen haberler yeniden erişime açılacak.

SUÇ DUYURUSUNDA NE VAR?

Adnan Oktar suç örgütünün eski mensuplarından Özkan Mamati ve iş insanı Fırat DevelioğlU, suç duyurusunda şu ifadelere yer vermişti:

"Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü nün korsan istinaf kararı sonrası yargılamayı yapan İstanbul bölge adliye mahkemesi 1. ceza dairesi üyeleri ve eski İstanbul başsavcısı Hadi Salihoğlu ve Heyetin Başkanı olan Reyhan Yaman’ın eşi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman ile ilgili olarak 2021 yılında suç duyurusunda bulunulmuştu. Soruşturma bir yıldan fazla sürmüş HSK müfettişleri 140 kişinin ifadesini almış ve ilgili kişilerin ‘görevlerinden ihraç edilmesi’ başta olmak üzere birçok cezadan HSK 2. Dairesinde görülmek üzere gönderilmişti. Daire geçtiğimiz aylarda toplanarak ilgili kişilerin istenilen suçlardan yargılanması için 5/1 yargılanmaları yönünde karar vermiş, son savunma için karar taraflara tebliğ edilmişti.

Son gelişmelerde mağdur müştekilerin şikayetinde yer alan Ak Parti MKYK üyesi olan Hayati İnanç’ın yargılanan hakim ve savcıları kurtarmak için Başta HSK üyeleri ve Adalet Bakanlığı Üst Düzey yetkililerine baskı yapıp, ilgili kişileri ceza almaktan kurtarmak için girişimlerde bulunduğu yönünde aldıkları duyumlar ve deliller üzerine Hayati İnanç için ‘ADİL YARGILAMAYA ETKİ ETMEYE TEŞEBBÜS VE ADNAN OKTAR SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜNE YARDIMDAN SUÇ DUYURUSU’ etme suçundan dolayı suç duyurusunda bulundu."

"MAĞDUR ETTİĞİ KIZ ÇOCUKLARININ GÖZYAŞLARI İÇİN DÜNYAYI YAKARIZ"

Eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer de yargı müdahalesine tepki göstermişti. Sezer "Bu dava siyaset ve ideolojiler üzeri bir dava dedik, ama bazıları bunu yanlış anlamış bir Ak Parti MKYK üyesi, CHP listesinden Adalet Bakanlığı’nın çok önemli bir kuruluna giren bir yargı mensubuyla birilerini kurtarmak için canhıraş şekilde koşturuyor. Efendilikten sıyrılmayayım diyorum ancak bu dava için, Adnan Oktar Suç Örgütünün mağdur ettiği kız çocuklarının bir damla gözyaşı için dünyayı yakarız. Ha bu arada başka günahlarınız da var önce Adnan Oktar ve avenesinin üzerindeki kanatlarınızı kıralım sonra sıra onlara gelecek, arsızlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem