İYİ Parti Geleceğini Konuşacak: Bir Araya Geliyorlar

İYİ Parti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu liderliğinde Afyonkarahisar'da istişare kampı düzenleyecek. Kampta partinin geleceği konuşulacak.

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İYİ Parti Geleceğini Konuşacak: Bir Araya Geliyorlar

İYİ Parti’nin, 12-14 Temmuz tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenleyeceği istişare kampına hazırlandığı bildirildi.

Kampta, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin bir araya geleceği belirtildi. Genel Başkan Dervişoğlu'nun liderliğinde gerçekleşecek kamp, parti içi stratejilerin değerlendirilmesine ve gelecek planlamalarına ev sahipliği yapacak.

Gelen son bilgiye göre, kampın açılış konuşması 13 Temmuz saat 11.00'de, kapanış konuşması ise 14 Temmuz saat 13.00'te yapılacak ve bu konuşmalar basına açık olacak.

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İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu
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