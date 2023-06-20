İYİ Parti adım adım kongreye: Akşener'e rakip çıkacak mı?

İYİ Parti’nin bu hafta sonu gerçekleştirilecek 3’üncü Olağan Büyük Kongresi'nin hazırlıklarında sona gelindi.

İYİ Parti yönetimi ve örgütlerinin teknik ve lojistik hazırlıklarını sürdürdüğü kongrede Meral Akşener’in ‘büyük bir önem atfettiği ve titizlikle hazırlandığı’ kongre konuşmasında hangi mesajları vereceği ve İYİ Parti’nin yeni yönetiminde kimlerin yer alacağı merak konusu.

'TARİHİ' KONUŞMAYA TİTİZ HAZIRLIK

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; kongreye günler kala İYİ Parti Genel Merkezi’nin en hareketli katı Genel Başkan Meral Akşener’in makamının bulunduğu kat. Kongre konuşmasında vereceği mesajların partinin yol haritası niteliğinde olacağı ifade edilen Akşener, konuşmasının içeriği ve çizeceği politik hat konusunda pek çok isimle istişare ediyor. Partinin kurucuları ve İYİ Partililerin “parti büyükleri” diye tarif ettiği siyasilerle fikir alışverişinde bulunan Akşener’in, kongre konuşmasında yaşanan seçim yenilgisine ilişkin değerlendirmelerde bulunması ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin stratejisini aktarması bekleniyor. Konuşmasında yerel seçimlerdeki muhtemel ittifaklara dair bakış açısını da netleştirmesi beklenen Akşener’in, ittifak yerine “adil, somut ve gerçekçi bir fedakârlık" şartıyla iş birliği vurgusu yapabileceği kaydediliyor.

Akşener’in kongrede vereceği mesajların odağının dağılmaması için kongreye kadar sessizliğini koruyacağı ve grup toplantısı dahil herhangi bir platformda konuşmayacağı ifade ediliyor. Akşener’in kongre konuşmasına ilişkin kamuoyundaki beklentilerin çok yüksek olduğunu kaydeden parti kurmayları, konuşmanın bu beklentileri karşılayacak "tarihi" bir konuşma olacağını belirtiyor.

‘AKŞENER’İN KARŞISINA RAKİP ÇIKMAZ’

Kongredeki genel başkanlık yarışında Akşener’in karşısında bir aday çıkıp çıkmayacağı sorusunun cevabı ise pek çok İYİ Partili için net. Aytun Çıray, Ahat Andican, Taylan Yıldız, Emine Küçükali gibi parti kurucusu ve yöneticisi olan isimlerin art arda gelen istifalarıyla kulisler hareketlense de Akşener’in partideki etkisinin sürdüğü yorumu yapılıyor.

İYİ Parti yöneticileri, seçimde beklenen başarı sağlanamamış olsa da Akşener’in seçim sürecinde önemli bir mücadele yürüttüğünü belirterek parti teşkilatlarının, delegelerin de bu mücadelenin farkında olduğunu ifade ediyor. Partinin kurucusu olarak Akşener’in tabanda ve delegelerde son derece güçlü bir karşılığı olduğunu ve karşısına rakip çıkmasını beklemediklerini belirten parti yöneticileri tek adaylı bir kongre olacağına kesin gözüyle bakıyor.

YÖNETİMDE KAPSAMLI DEĞİŞİKLİK VE GENÇLEŞME BEKLENTİSİ

İYİ Parti kongresinde Genel Başkanın yanı sıra Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu’ndan oluşan parti yönetimi de belirlenecek. Genel Başkanlık konusundaki “tek aday Akşener” netliği, yönetim organlarında yerini bilinmezliğe bırakıyor. Parti yöneticileri Akşener’in bu konudaki çalışmasının devam ettiğini ifade ederken yönetimde kapsamlı bir yenilenme beklediklerini kaydediyor. Seçim başarısızlığının ardından seçmene değişim mesajının verilmesinin şart olduğunu kaydeden İYİ Parti kurmayları, bu değişimle birlikte partide ciddi oranda bir gençleşme beklediklerini de ifade ediyor.

KAVUNCU, ZORLU, POYRAZ VE DİKBAYIR YÖNETİMDE OLABİLİR

Parti kulislerinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Akşener’in başdanışmanı Buğra Kavuncu, İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ın yeni dönemde yönetimde olabileceği konuşuluyor.

İYİ Parti tüzüğü, parti yönetiminin yani Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu seçiminde çarşaf listeye de blok listeye de imkan veriyor ve hangi yöntemin kullanılacağına Genel Başkan karar veriyor. Çarşaf liste yöntemi kararı alındığı takdirde Genel Başkan tarafından belirlenen çarşaf listenin devamına ferdi başvuru yapan delegeler eklenebiliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in hangi yöntemi tercih edeceğine henüz karar vermediği kaydediliyor.