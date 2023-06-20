MHP lideri Bahçeli: MHP'nin faize karşı bakışı değişim göstermemiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Meclis grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, yeni ekonomi polikalarına güveninin tam olduğunu söyleyerek, politika faizi üzerine de konuştu.

Bahçeli konuya ilişkin, "MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişmemiştir. Teorik ve pratik uygulamada faiz artışı, yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, kredi ihtiyacını pahalılandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı elde etmesi için alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır, bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnanıyorum ki mutabakata vararak, üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir.

Hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs seçimlerini değerlendirme fırsatımız oldu.

İki seçimde de belirlediğimiz stratejilere ulaştık. Parti olarak rehavete kapılamayız. Siyasi çalışmaları rölantiye alamayız. Hız kesmeden sahadaki faaliyetlerimize devam edeceğiz. Zaman çalışma zamanıdır.

Biz hedefleri büyük heves ve heyecanları küçük bir parti değiliz.

MHP bu seçimlere hazırlık sürecini başlatmıştır. Birinci stratejik hedefimiz mevcut belediyeleri koruyarak yanlarına yenilerini eklemektir.

CHP'Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini değerlendirme fırsatımız oldu. İlk toplantımızı 17 Haziran 2023 günü yaptık. Önümüzdeki siyasi olaylar titizlikle gözden geçirildi. Rehavete kapılamayız. Hız kesmeden faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yerimiz milletimizin gönlüdür. Zaman çalışma zamanıdır. Tutukluk diye bir şey olamaz. Hedefleri küçük bir hareket değiliz. Tarih nehrini görmezden gelecek kadar gafil değiliz. Koyulan engelleri kırıp aşmış kutlu bir davanın bugünkü temsilcileriyiz. Geleceğe karşı da görevlerimiz olduğunu biliyoruz.

Milletimize huzur saçmakla mükellefiz. İnsana varmak için insanlar arasından geçmemiz şarttır. Kızılelma ve turan ülküsüne yaslanmış bir hareketin mensuplarıyız. Her an Seçim olacak gibi bütün ihtimallere hazır olmalıyız. Seçimler tamamlanmış olsa da yeni bir seçime gitmekteyiz. Peş peşe eklemlenen seçim gündemi milli irade ile tamamlanmış olacaktır. Birinci hedefimiz mevcut başkanları muhafaza ederek yenilerini eklemektir. İkinci hedefimiz cumhur ittifakı doğasına hareket edip muhalefet belediyelerin hallerine son vermektir. Elde edilen demokratik başarıyı mahalli seçimlerle perçinlemek boynumuzun borcu. İzmir İstanbul Ankara başta olmak üzere ilçe ve il belediyelerinin marka değerinde yönetilmesi tarihi önemdedir. İstanbul 5 yılını kaybetmiş tarihin gerisine düşmüş, kaos en büyük kentin önünü kesmiştir.

CHP'li belediye başkanlarının ayak oyunlarından, kulislerden, rekabetlerden başka bildikleri tek bir şey yoktur. Hezimet değil hizmet edenler şehremini olmalıdır. Zillet partilerinin yönetimi altındaki partilerinin hürriyet ve haysiyetlerine kavuşmalarına şahit olacağız.

Sosyal ve ekonomik meselelerin çözüme kavuşması için yasama faaliyetleri sürecektir. Bu kutlu çatı altında milletimizin her beklentisi görüşülüp karara bağlanacaktır. Emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşımıza müjdeli Haber verilecektir. Demokratik kültürün iki temel öğesi hoşgörü ve uzlaşmadır.

Yeni bir anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her vekil tarih huzurunda yaptıklarından olduğu kadar yapamadıklarından da sorumlu olacak. Sorunlar hepimizin malumudur. Fiyat istikrarını bozucu etkenler oldukça fazladır.

YENİ EKONOMİ POLİTİKALARI ÜZERİNE

MHP yeni kabinenin ekonomi politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir.

Dikkatinizi çekmek isterim ki dünyadaki trendin aksine Türkiye ekonomisi 11 çeyrektir büyümektedir. Ekonomik adalet, ekonomik güvenlik taviz verilmemesi gereken kurallar olmalıdır.

Politika faizinin artışı hususunda beklentileri yükseltmek amacıyla iç ve dış lobilerine faal olduklarını gözlemledik. Küresel finans çevreleri ile iç piyasa aktörleri, PPK'nın toplantısına kilitlendi. Bize göre bu durum ahlaki, hakkaniyetli bir gelişme değildir. MHP'nin faize karşı bakışı bellidir, değişmemiştir. Teorik ve pratik uygulamada faiz artışı, yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan, kredi ihtiyacını pahalılandıran politik bir tercihtir. Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı elde etmesi için alınması gereken kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır, bugünkü külfete katlanmak kaçınılmaz hale gelmektedir.