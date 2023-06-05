İşte Süleyman Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği

Erdoğan'ın yeni kabinesinde yer bulamayan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevde kalmak için elinden geleni yaparken, son olarak İstanbul Valiliği için Erdoğan'dan talepte bulundu.

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İşte Süleyman Soylu'nun Erdoğan'dan son isteği

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yeni kabineyi açıkladı. 

ERDOĞAN'A SON İSTEK

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, yeni kabinede kendine yer bulamayan eski İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu son dakikaya kadar görevinde kalmak için mücadele etti.

İddiaya göre; Ali Yerlikaya’nın adının İçişleri Bakanı olarak konuşulduğu süreçte Soylu, Yerlikaya’nın kendi yerine gelmemesi için çok çaba sarfetti. Ancak bunu engelleyemedi.

SOYLU KENDİSİNE YAKIN İSMİ İSTEDİ

Ancak kalamayacağını anlayan Soylu, Erdoğan’dan İstanbul Valisi olarak kendisine yakın olan Çetin Oktay Kaldırım'ı ataması için ricada bulundu.

Çetin Oktay Kaldırım’ın Soylu ile yakın ilişkisi siyaset arenasında biliniyor. Kaldırım’ın sosyal medyadan Soylu’ya övgü dizdiği pek çok paylaşım bulunuyor.

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Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
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