CHP MYK üyesi Eren Erdem kimdir? İşte Eren Erdem'in siyasi hayatı
CHP'de MYK listesi belli oldu. Eren Erdem, CHP'de Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. İşte aynı zamanda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi olan Eren Erdem'in siyasi kariyeri...
CHP'de 14 Mayıs seçimlerinin ardından alınan kararla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinde değişikliğe gidildi. Eren Erdem, CHP MYK listesine giren isimlerden oldu.
Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan MYK üyesi Eren Erdem CHP'de Parti Meclisi üyesi olarak da görev yapıyor. CHP MYK üyesi Eren Erdem kimdir? Eren Erdem hangi görevlerde bulundu?
CHP MYK ÜYESİ EREN ERDEM KİMDİR?
Eren Erdem 14 Ağustos 1986 yılında dünyaya geldi. İstanbul'ın Fatih ilçesinde doğan Eren Erdem, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri’nde TBMM’nin en genç siyasetçileri arasında yer aldı.
7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday olan Eren Erdem 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi.
1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, günümüz itibarıyla CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri arasında yer alıyor.
Eren Erdem'in yayımlanmış 9 kitabı bulunuyor.
EREN ERDEM'İN ÖZEL YAŞAMI
Eren Erdem, evli ve bir çocuk babasıdır.
EREN ERDEM'İN KİTAPLARI
2009 – Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına
2010 – Abdestli Kapitalizm
2011 – Nurjuvazi
2012 – İslam ve Kapitalizm
2011 – Şeytan Evliyaları
2012 – Selman-ı Pak
2012 – Riya Tabirleri
2013 – Devrim Ayetleri
2014 – Devrimci Peygamber