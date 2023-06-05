CHP MYK üyesi Eren Erdem kimdir? İşte Eren Erdem'in siyasi hayatı

CHP'de 14 Mayıs seçimlerinin ardından alınan kararla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinde değişikliğe gidildi. Eren Erdem, CHP MYK listesine giren isimlerden oldu.

Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan MYK üyesi Eren Erdem CHP'de Parti Meclisi üyesi olarak da görev yapıyor. CHP MYK üyesi Eren Erdem kimdir? Eren Erdem hangi görevlerde bulundu?

CHP MYK ÜYESİ EREN ERDEM KİMDİR?

Eren Erdem 14 Ağustos 1986 yılında dünyaya geldi. İstanbul'ın Fatih ilçesinde doğan Eren Erdem, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimleri’nde TBMM’nin en genç siyasetçileri arasında yer aldı.

7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday olan Eren Erdem 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, günümüz itibarıyla CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri arasında yer alıyor.

Eren Erdem'in yayımlanmış 9 kitabı bulunuyor.

EREN ERDEM'İN ÖZEL YAŞAMI

Eren Erdem, evli ve bir çocuk babasıdır.

EREN ERDEM'İN KİTAPLARI

2009 – Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına

2010 – Abdestli Kapitalizm

2011 – Nurjuvazi

2012 – İslam ve Kapitalizm

2011 – Şeytan Evliyaları

2012 – Selman-ı Pak

2012 – Riya Tabirleri

2013 – Devrim Ayetleri

2014 – Devrimci Peygamber