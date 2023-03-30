İşte AKP'nin seçim stratejisi: Kürt seçmenler için yeni sürpriz iddiası

Cumhurbaşkanı kararıyla 14 Mayıs’ta seçime giden Türkiye’de ittifakların durumları netleşmeye başladı. Cumhur İttifakı’nın genişlemesiyle, AKP’nin izleyeceği yol haritası merak konusu olurken, gözler aday listelerine çevrildi.

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, HÜDA PAR’ın ittifaka dahil edilmesiyle, Kürt oylarına göz kırpan AKP’nin Kürt seçmenlere farklı sürprizler yapabileceği de konuşuluyor.

21 yıldır iktidar olan AKP’nin kampanyasının milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilmesinden sonra, 11 Nisan’da başlaması bekleniyor. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un "Objektif baktığımız zaman Türkiye'nin en zor seçimi. Yüzde 50+1 alınacağı için gerçekten çok canhıraş bir mücadele verilecek" dediği sürece dair partinin seçim stratejisi de şekillenmeye başladı.

Yeni seçim stratejisinin ilk ayaklarından biri AKP, MHP ve BBP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın Yeniden Refah Partisi ve Hüda-Par ile genişletilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başta olmak üzere tüm bakanların milletvekili yapılması kararı da önemli bir başka adımdı. Milletvekili aday listelerinin nasıl oluşturulacağı, üç dönem kuralının nasıl uygulanacağı sorularının yanıtları da seçim stratejisine dair yeni veriler ortaya koyacak.

AKP kulislerinde “Bugün, son seçimde aldığımız yüzde 52 oydan daha iyi durumda değiliz. İçimizden iki parti çıktı. Ekonomik zorluklar ve depremin yarattığı ağır bir hasar var. Seçim ortada. Ama uygulanacak doğru strateji ile bu seçimi yüzde 53 tamamlamak mümkün. Hata yapmamak şartıyla” deniliyor. Peki seçime giderken yeni atılan adımların sonuçları, riskler ve avantajlar AKP’de nasıl değerlendiriliyor?

YENİDEN REFAH'LA 1 PUAN HESABI: GENÇ KIZLAR NASIL GELECEK BİZE?

AKP’nin Cumhur İttifakı’nın genişletilmesi kapsamında Hüda-Par ve Yeniden Refah ile kurduğu birliktelik hem parti içinde hem de dışında çok sayıda eleştiriye maruz kaldı. Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde getireceği 1 puanın çok önemli olduğunu söyleyenlerin yanı sıra söz konusu partinin kadına yönelik şiddetle mücadele açısından önem taşıyan 6284 sayılı yasayı hedef almasının kadınlar ve genç seçmende olumsuz etki yaratacağını düşünenler de var. Partide etkin bir siyasetçi bu konudaki kaygılarını şöyle dile getiriyor:

“Bir matematik hesabı yapılıyor. Bu hesaba göre AK Parti yüzde 41, MHP yüzde 7, BBP yüzde 1, toplarsak yüzde 49 oldu, yüzde 50 için bize 1 puan lazım. Ama siyaset sadece matematik hesabı değildir. Ortaya konulan resmi görünce gelmeyecek insanlar var. İlk kez oy kullanacak 7,5 milyon seçmen, genç kızlar nasıl bize gelecek? Gerçekten zor bir iş.”

HÜDA-PAR MUHAFAZAKAR HDP’LİLERİN AKP’YE DAHA RAHAT OY VERMESİNİ SAĞLAYACAK

AKP’nin Hüda-Par ile kurduğu ilişkinin seçimde nasıl bir sonuç yaratacağı ile ilgili de partide farklı görüşler var. Buna sıcak bakmayanların yanı sıra AKP’ye gelecek Kürt oylarına katkı sunacağını düşünenler var. Bu görüşe göre HDP’nin aday çıkarmama kararı seçmeninde rahatsızlık yarattı. Atılan adım ile bir “Kürt partisi” niteliğinde olan Hüda-Par’ın AK Parti ile olması nedeniyle HDP’nin içinde rahatsız olan muhafazakarların bir kısmından oy alma şansı yaratıldı. Hesabın Hüda-Par’ın 2018 seçiminde aldığı 150 bin oy düşünülerek yapılmadığı savunulan AKP’de, “HDP’ye oy veren ama kimliğini HDP’de görmeyenler Cumhurbaşkanı adayı çıkarılmayınca rahatsız oldu. 'Neden Kemal Bey’e mahkumuz' diyenler var. Hüda-Par muhafazakar HDP’lilerin AKP’ye daha rahat oy vermesini sağlayacak” deniliyor.

KÜRT SEÇMEN İÇİN YENİ SÜRPRİZLER

AKP'lilere göre Kürt seçmenin oyunu almak için başka adımlar da atılacak. AKP’de, “Bunun devamı gelecek. Hüda-Par tarzı Kürt partilerinin yanı sıra sürpriz isimler de olacak” deniliyor. Atılacak adımlarda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanacağı 'babacan', devlet adamlığı dilinin bu kesimdeki oyları arttıracağı görüşü de savunuluyor.

BAKANLARIN VEKİL OLMASI KABİNE DEĞİŞİMİNİN EN KOLAY, EN TEMİZ YOLU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ve kabinedeki 17 bakanın milletvekilli adayı olacağını açıkladı. Bu kararın çok olumlu olacağını söyleyen AKP'lilere göre bakanların milletvekili adayı olarak sahada bulunması teşkilatın çalışması, motive olması, maddi kaynakların çeşitlenmesine katkı yapacak. Kararın bir başka faydası ise Erdoğan’ın Kabine değişimi açısından eli rahatlamış olacak. Partide bu konuda, “Cumhurbaşkanı 3-5 bakanı alsa sorun olurdu ama hepsini vekil yaparak elini rahatlattı. Şimdi tüm Kabine’yi değiştirmenin yolu açıldı. Bakanların milletvekili yapılması bakan değişiminin en kolay, en temiz yolu oldu” deniliyor.

3 DÖNEM KURALI HERKESE UYGULANMALI, DEĞİŞİM ALGISI YARATILMALI

AKP’de milletvekili aday listesinin nasıl oluşturulacağı da seçim stratejisi açısından büyük önem taşıyor. Listelerde kimi AKP'lilere göre yüzde 60 kimi AKP'lilere göre yüzde 80’i bulan değişim sürpriz olmayacak. Ancak burada üç dönem kuralının nasıl işletileceği merak konusu. Bazı AKP'liler “3 dönem kuralı yüzde 100 uygulanamaz. Tamamen uygulanırsa partide hafıza kalmaz. Tecrübe de önemli” derken seçmene değişim umudu vermek için katıksız uygulanması gerektiği görüşünü dile getirenler de var. Kendisi de üç dönem kuralına takılma riski bulunan bir yönetici, “3 dönemi uygulamak zorundayız. Toplumun değişim beklentisi var. Kimse kollanmamalı, kural herkese uygulanmalı. Cumhurbaşkanı bunu uygularsa 'Erdoğan yanlışı affetmiyor, müdahale ediyor, değişim yapıyor' algısı olumlu sonuç yaratıyor” diyor. 3 dönem kararının bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİNDE DAMAT, ŞOFÖR UYARISI

AKP'li çok sayıda yöneticiye göre milletvekili listelerinde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise adayların ahbap çavuşluk, akrabalık ilişkisi ile belirlenmemesi olacak. Cumhurbaşkanının damadı, eski şoförü gibi milletvekili adayları çıkarılmasının partiyi çok yoracağı, zarar vereceği konuşuluyor. Bir de 30 yaş altı genç ve kadın adaylar belirlenirken Meclis çalışmalarına katılım açısından parti disiplinine uyacak isimlerin seçilmesinin önemine vurgu yapılıyor.

MHP SEÇMENİNDE UMUT YARATACAK ADIM ATILMALI, ÖRNEĞİN BAKANLIK

AK Parti ile MHP’nin bazı kentlerde ortak liste çıkarma çalışması sonuç vermedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 81 ilde kendi adayları ve logosuyla seçime gireceğini açıkladı. Bu durum “Yapılacak iş birliği 10 kenti geçmeyecekti” diyen AKP’lileri çok şaşırtmadı. Ancak Cumhur İttifakı’nın ana ortağı MHP’nin oyunu koruması için de AKP’nin atması gereken adımlar olduğu savunuluyor. Millet İttifakı’nın ortağı İYİ Parti’deki oy kaybına dikkat çeken bazı AKP'liler o oyların MHP’ye gelebilmesi için AKP’nin MHP’ye bakanlık vermek gibi, iktidarda farklı pozisyon alacağını gösteren somut adımlar atması gerektiğine işaret ediyor. Bunun şu an oyları yüzde 7-8 civarında görünen MHP seçmeninde, oy potansiyeli bulunan milliyetçi seçmende yeni bir umut, heyecan doğurabileceği kaydediliyor.

DİL, ÜSLUP BOZULMAMALI

AK Parti’de seçimde başarı sağlanması için kullanılan dil ve üsluba çok dikkat edilmesi gerektiği görüşü hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremin hemen ardından, Kızılay'ın bölgede olmadığı eleştirilerine tepki gösterirken kullandığı "Terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, adi” sözlerini hatırlatan partililer, “Matematik değişir. Ama böyle sözlerle olmaz. Cumhurbaşkanı herkesi kucaklayan ağabey, baba, devlet adamı havasında herkese sahip çıkan, sakin bir tutum sergilemeli. Duygusal davranmamalı, dilini bozmamalı” uyarısında bulunuyor.

"SEÇİM BİRİNCİ TURDA BİTMELİ"

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan biri ilk turda yüzde 50 artı 1 oyu alamazsa seçim ikinci tura kalacak. AKP’de yapılan hesaba göre Meclis Başkanı'nı seçmek, komisyonlarda çoğunluğu sağlamak için gerekli 301 milletvekilini çıkarmak için yüzde 41 oy yeterli. Cumhur İttifakı’nın bunu rahatlıkla sağlayabileceği ama sistem değişikliği için en az 360 milletvekili çıkarması gereken muhalefetin ise bu rakama ulaşamayacağı iddia ediliyor. Bu tabloda Cumhurbaşkanlığı seçimi, ikinci tura kalırsa seçmenin Meclis çoğunluğunu kazananın yanında olacağını savunan AKP'ilere göre, ikinci tura kalırsa seçimi kazanma şansı çok yüksek olacak. Ancak en doğrusunun sürecin birinci turda bitmesi olacağı konuşuluyor.

"HEMEN ŞİMDİ, DOĞRUYA DOĞRU…" SLOGANLARINDAN VAZGEÇİLMEYECEK

Seçim sürecinde hem partiler hem de Cumhurbaşkanı adayları seçim beyannamelerini açıklayacak. Bunun takvimi için milletvekili aday listelerinin YSK’ye teslim edileceği 8 Nisan sonrası işaret ediliyor. 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği deprem acısının gölgesinde yapılacak seçimin, “eğlencesiz, müziksiz” bir seçim olması bekleniyor. AKP’de kampanya için kullanılacak sloganlar üzerinde çalışmalar sürerken, “Hemen şimdi” ve “Doğruya doğru” sloganlarından vazgeçilmeyeceği kaydediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem