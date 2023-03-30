Erdoğan'a 'Papatya çayı iç' demişti: AKP'li Çelik Akşener'in ifadelerini saldırgan buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında İYİ Parti lideri Meral Akşener’i hedef alarak, "Adımıza dikkat et, beni kendinle uğraştırma" ifadelerini kullanmış, Akşener’den "Papatya çayı iç” yanıtını almıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener’in Erdoğan’a ‘papatya çayı iç’ demesini “yakışıksız ve saldırgan” olarak nitelendirdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Defne Devlet Hastanesi temel atma töreninin "sahte" olduğunu söyleyerek, "Hastane temeli atıyoruz diye boş araziye beton döktüler, sonra da kaldırdılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, katıldığı canlı yayında, Akşener’in bu sözlerin yanıt verdi. Erdoğan, "Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip soyadım da Erdoğan. Erdoğan’a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Yalanla dolanla iş yapma. Beni kendinle uğraştırma" dedi.

Bu sözler üzerine Akşener, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir" dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Akşener’in kullandığı ifadeler için "yakışıksız ve saldırgan” buldu.

Sosyal medyadan Akşener’e tepki gösteren Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan dünkü grup toplantımızda eser ve hizmet temelli seviyeli bir seçim yarışı olması temennisinde bulunmuştu. Ancak İYİ Parti Gnl Başk Sn Akşener’in Cumhurbaşkanımıza dönük ifadeleri, yakışıksız ve niteliksiz bir kampanya yürüteceklerinin ilanı oldu.

Sn Akşener yaptığı paylaşımda bir gerginlikten bahsediyor ve Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir üslup kullanıyor. Kullanılan bu yakışıksız dili ve tutumu kınıyoruz, kendilerine iade ediyoruz.

Bu saldırgan üslubun sebebini biliyoruz. Kendi adaylarını ilan ettiklerinden beri PKK’nın defalarca açık destek ilan ettiği bir yapının parçası olarak yola devam etmek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Kuşkusuz bunu tonlarca ‘rezene çayı’ içerek bile hazmetmek mümkün değildir…

Böylece aslında 7’li masada kimin günlük doz olarak kaç papatya çayı içmeye ihtiyacı olduğunu tespit edebilirler…

'Hakarete uğradım' diyerek masadan kalkmak, sonrasında mecbur kalıp tekrar o masaya oturmak nerede olduysa siyasi gerginlik oradadır… “Kumar masasıyla noter masası arasında kaldık” dedikten sonra mecburi geri dönüş nerede yaşanmış ise gerginliğin adresi orasıdır!

Aslında Sn Akşener’in şu anda tek dert etmesi gereken konu, kendi Cumhurbaşkanı adaylarına PKK tarafından üst üste açıklamalarla neden destek verildiği olmalıdır. Hatta kendi adaylarına destek vermek için PKK’nın eylemlerine ara verme kararı alması tüm gündemini işgal etmelidir."

Kaynak: Gerçek Gündem