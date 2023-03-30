Cumhur'da MHP krizi: Millet İttifakı son kararı bekliyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin liste hazırlıkları sırasında pazarlık gücünü artırmak için bu açıklamayı yaptığı öne sürülüyor. Ancak, MHP liderinin özellikle ittifak kurdukları süre boyunca MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmeyen Erdoğan’ın hem YRP hem de BBP genel merkezlerini ziyaret kararından rahatsızlık duyduğu ifade ediliyor. Oy oranı düşük partilere verilen imtiyazların yanlış olduğunu düşünen Bahçeli’nin HÜDA PAR ile ortak listede yer almamak için de bu yolu tercih etmiş olabileceği öne sürüldü.

AVANTAJI KAYBEDER

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Bahçeli’nin bu kararı duyurmasının ardından iktidar, yeni seçim düzenlemesiyle elde etmeyi planladığı avantajı kaybediyor. Millet İttifakı’nın ayrı listelerle seçime durması durumunda ziyan olabilecek oyları nedeniyle tek liste ile seçimlere girmeyi planlayan Cumhur İttifakı daha az oyla daha çok milletvekiline sahip olabilecekti. MHP’nin ayrı liste kararında ısrarcı olması durumunda iktidar bloğu bu avantajını yitirecek.

Bugüne kadar Millet İttifakı’nda Demokrat Parti’nin CHP listelerinden seçimlere girmesi, İYİ Parti’nin ise büyük oranda kendi listelerinden aday göstermesi kesinleşen tek senaryo oldu. Gelecek, DEVA ile Saadet Partisi’nin ortak liste arayışları sürüyor. DEVA Partisi’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İstanbul’un bazı ilçelerinde seçime girme talebinin bulunduğu, buna karşılık Gelecek ve Saadet Partisi’nin ise üç partinin ortak listelerle seçime girmesinden yana olduğu kaydedildi.

Millet İttifakı kurmayları, geliştirdikleri çok sayıda senaryo ile karar vermek için Cumhur İttifakı’nın alacağı son pozisyonu bekliyor.