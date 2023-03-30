CHP'li Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla çocuklar bile yargılanıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale milletvekili Muharrem erkek, partisinin 2022 Adaletsizlik Envanteri Raporunu açıkladı. Erkek, çocukların bile cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılandığını söyledi.

Son Güncelleme:
CHP'li Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla çocuklar bile yargılanıyor

CHP'li Muharrem Erkek, partisinin 2022 Adaletsizlik Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde basının karşısına çıkan Erkek, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla çocuklar bile yargılanıyor" dedi.

Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Saray’da yaşayanların bir eli yağda bir eli balda. Ama altta kalanın canı çıksın. Artık söyledikleri bu.

Mahkemelerde de adalet kaybı oldu.

Halkın haber alma özgürlüğünden bile korkuyorlar.

Türkiye gazeteciler için en tehlikeli ülke sıralamasında üçüncü sırada. Gazetecileri en çok hapse atan ülkeler arasında dördüncü sıradayız. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla çocuklar bile yargılanıyor.

Türkiye özgür olmayan mutsuz ülkeler kategorisinde.

Halil İbrahim soframızı büyüteceğiz. Her şeyi adaletle bölüşeceğiz.

6 kere imar affı çıkaran Erdoğan, bugün imar affı çıkarmayacağız diyor. Bugün maalesef yıkılan şehirlerimizde imar aflarını müjdediliyordu halka. 'Sorunlarınızı çözdük' diyordu. Yüz binlerce binaya imar affı çıkardılar, o binalar maalesef vatandaşlarımıza mezar oldu.

Devletin temeli olana adaleti çürüttüler. Devletin kolonlarını kestiler.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Muharrem Erkek CHP
Son Güncelleme:
Cumhur'da MHP krizi: Millet İttifakı son kararı bekliyor Millet İttifakı son kararı bekliyor
Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak Emeklilere duyuru! 3 gün içinde başvurana 10 bin TL yatacak
Bakanlık farkında olmadan itiraf etti: AKP insan hakları konusunda sınıfta kaldı Bakanlık farkında olmadan itiraf etti: AKP insan hakları konusunda sınıfta kaldı
Bu çorba içildiğinde tok tutuyor! Valide sultan çorbası nasıl yapılıyor? Bu çorba içildiğinde tok tutuyor! Valide sultan çorbası nasıl yapılıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı
Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum' Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum'