CHP'li Muharrem Erkek: Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla çocuklar bile yargılanıyor

CHP'li Muharrem Erkek, partisinin 2022 Adaletsizlik Raporu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde basının karşısına çıkan Erkek, "Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla çocuklar bile yargılanıyor" dedi.

Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Saray’da yaşayanların bir eli yağda bir eli balda. Ama altta kalanın canı çıksın. Artık söyledikleri bu.



Mahkemelerde de adalet kaybı oldu.

Halkın haber alma özgürlüğünden bile korkuyorlar.

Türkiye gazeteciler için en tehlikeli ülke sıralamasında üçüncü sırada. Gazetecileri en çok hapse atan ülkeler arasında dördüncü sıradayız. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla çocuklar bile yargılanıyor.

Türkiye özgür olmayan mutsuz ülkeler kategorisinde.

Halil İbrahim soframızı büyüteceğiz. Her şeyi adaletle bölüşeceğiz.

6 kere imar affı çıkaran Erdoğan, bugün imar affı çıkarmayacağız diyor. Bugün maalesef yıkılan şehirlerimizde imar aflarını müjdediliyordu halka. 'Sorunlarınızı çözdük' diyordu. Yüz binlerce binaya imar affı çıkardılar, o binalar maalesef vatandaşlarımıza mezar oldu.

Devletin temeli olana adaleti çürüttüler. Devletin kolonlarını kestiler.

Ayrıntılar gelecek...

Kaynak: Gerçek Gündem