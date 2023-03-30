Bakanlık farkında olmadan itiraf etti: AKP insan hakları konusunda sınıfta kaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İki yıllık zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlandı. Hiç kimse başkalarının kişilik haklarına saygı göstermek suretiyle yaptığı eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz" gibi sözlerle duyurduğu İnsan Hakları Eylem Planı'nda hedefler tutturulamadı.

Mart 2021'de atılan adımın üzerinden iki yıl geçti, ancak insan hakları, düşünce özgürlüğü gibi konularda ilerleme sağlanamadı.

Halk TV muhabiri Fırat Fıstık, Adalet Bakanlığı'nın 2022 faaliyeti raporunda göze çarpanları derledi.

Buna göre plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi öngörülen toplam 393 faaliyetten 246'sı hayata geçirildi. Üstelik bu faaliyetlerin çoğu eğitim, farkındalık çalışması, toplantı gibi faaliyetler.

Bakanlığın hedef olarak belirlediği yüzde 90 hedefinin çok uzağında kalındı. Hedeflerin gerçekleşme oranı yüzde 62’de kaldı. Raporun başka bir bölümünde ise İnsan Hakları Eylem Planı’nın yüzde 48’inin gerçekleştirilebildiği belirtildi.

CEZAEVİ AÇMAYA DEVAM

Bir başka konu da cezaevleri. Geçen yıl boyunca 22 ceza infaz kurumu açıldı. Şu anda ülkedeki cezaevi sayısı 400’e yaklaştı. Bakanlığın 2023 programında 20 cezaevinin daha açılacağı vurgulandı.

TÜRKİYE ALEYHİNE AİHM BAŞVURULARI ARTIYOR

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Türkiye aleyhine verilen cezalar ve başvurular da azalmıyor. 2022’de AİHM’e yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 6 arttı. Türkiye aleyhine bir yılda 12 bin 551 başvuru yapıldı.

AİHM’de aleyhine yapılan başvurular sıralamasında Türkiye 47 ülke arasında 10. sırada yer aldı. 2022’de Türkiye aleyhine 73 ihlal kararı verildi.

CEZALAR BÜTÇEDEN KARŞILANIYOR

2002-2022 yılları arasında insan hakları yönünden AİHM’e yapılan başvurular zirve yaptı. 20 yıllık AKP iktidarında 3 bin 224 ihlal kararı verildi ve milyonlarca liralık bu cezalar bütçeden karşılandı.