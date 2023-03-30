ÖSYM'den afet bölgesindeki Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için YKS kararı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada; "'Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak" ifadeleri yer aldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 il yıkım ile karşılaşmış ve can kaybı 50 bini aşmıştı.

Kaynak: AA