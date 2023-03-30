ÖSYM'den afet bölgesindeki Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için YKS kararı

ÖSYM'den yapılan açıklamada 6 Şubat'taki depremlerle yıkılan Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılacağı duyuruldu.

Son Güncelleme:
ÖSYM'den afet bölgesindeki Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için YKS kararı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada; "'Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak" ifadeleri yer aldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 il yıkım ile karşılaşmış ve can kaybı 50 bini aşmıştı. 

 

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Deprem
Son Güncelleme:
'Depremin etkili olduğu illerde öğrencilerin sorunları araştırılsın' önerisine AKP ve MHP'den ret 'Depremin etkili olduğu illerde öğrencilerin sorunları araştırılsın' önerisine AKP ve MHP'den ret
Bakanlık yetkilileri açıkladı: Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
Salçadaki küf sorununu yok etmenin kolay yolu! Aşçılar uyguluyor Salçadaki küf sorununu yok etmenin kolay yolu! Aşçılar uyguluyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullar 16 Haziran'da kapanacak Milli Eğitim Bakanı Özer: Okullar 16 Haziran'da kapanacak
İlber Ortaylı: Bazı üniversiteleri açmasak iyi olurdu, Şırnak'ta kim okur üniversiteyi? İlber Ortaylı: Bazı üniversiteleri açmasak iyi olurdu, Şırnak'ta kim okur üniversiteyi?
Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi
ÇOK OKUNANLAR
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı
Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum' Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum'