HDP, Yeşil Sol Parti çatısı altında seçim bildirgesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) açılan Halkların Demokrat Partisi (HDP) hakkında kapatma davası sürüyor. HDP, kapatma davasının seçim sonrası yaratacağı sonuçların önüne geçmek için seçimlere Yeşil Sol Partisi çatısı altında girecek.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Ankara’da bulunan bir otelde Seçim Beyannamesi’ni açıkladı. Salonda Türkçe ve Kürtçe, “Buradayız, gençlerle değiştireceğiz”, “Dîsa em, dîsa serkeftin”, “Buradayız, emekçilerle değiştireceğiz”, “Dîsa civak, dîsa azadî”, “Dîsa ciwan, dîsa serkeftin”, “Seba awamlerdişî, reyan ma” sloganların yer aldığı pankartlar asıldı. Salonda kurulan büyük LED ekrana da Yeşil Sol Parti’nin seçim sloganları yansıtıldı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Seçim Beyannamesi öncesi açıklamalarda bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar yaptığı açıklamada "Güçlü demokrasiyi inşa etmek için buradayız. HDP’nin önüne bin bir engel çıkarmak istediler, her türlü baskı aygıtını devreye soktular ama başaramadılar. İttifaklarımızla birlikte değiştirmeye geliyoruz. Doğayı sömüren gençliği esir alan bu düzeni değiştirmek için buradayız. Gücümüz var, irademiz sağlam. Mutlaka başaracağız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Esengül Demir, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun Öneren, SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur, TÖP Sözcüler Kurulu üyeleri Perihan Koca ve Pelin Kahiloğulları, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, Kürt siyasetçiler Ahmet Türk ve Sırrı Sakık, eski Devlet Bakanı Halil Ziya ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, aydın, yazar ve gazeteci katıldı.

Mithat Sancar'ın ardından kürsüye HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan çıktı. Buldan salondakileri Kürtçe selamladı. Birgün'ün aktardığına göre; Buldan'ın açıklamaları şöyle oldu:

8 MART'TA MEYDANLARI İNLETEN 'JİN, JİYAN, AZADİ' OLDUK

Bugün yeni bir dönemin temellerini birlikte atıyoruz. Bildirgemiz, Türkiye’nin demokratik çözüm programıdır, yeni bir yaşam mücadelesidir ve aynı zamanda bir manifestodur. Bizler büyük yol aldık ve halkımızı asla seçeneksiz bırakmadık. Yan yana ittifaklarımızı büyüttük. Nefesi kesilmeye çalışılan halklarımıza ses olduk. 8 Mart’ta meydanları inleten ‘Jin, jiyan, azadi’ olduk.

YOLUN SONUNA GELDİKLERİNİ KENDİLERİ DE BİLİYORLAR

14 Mayıs, ülkeye yıllardır en kötü baskıları, karanlıkları yaşatan AKP-MHP faşizm düzeninin biletinin kesileceği tarih olacaktır. Bu rejimi 14 Mayıs’ta sona erdireceğimizin sözünü bir kez daha vermek istiyoruz. Yolun sonuna geldiklerini kendileri de biliyorlar. 7 Haziran’da başlattığımız büyük demokrasi yürüyüşünü 14 Mayıs’ta büyük demokrasi zaferiyle tamamlayacağımıza söz veriyorum. Bizler onlardan daha güçlüyüz.

TÜRKİYE HALKLARIYLA BİRLİKTE GEKLİYORUZ

Gümbür gümbür geliyoruz. Emek Özgürlük ittifakı ile, Kürt ittifakıyla, kadınlarla, gençlerle, Türkiye halklarıyla birlikte geliyoruz. Bu ülkede söz sahibi olmak isteyen gençlere söz veriyoruz, gençlerle değiştireceğiz. Bizim olanı, gasp edileni almaya, kazanımlarımızı büyütmeye geliyoruz. 3. yolumuzu yeşilin ve solun yoluyla birleştirdik. Şimdi Türkiye'de yeni bir başlangıç yapmaya geliyoruz. Savaşın ve düşmanlığın dilini bu topraklardan söküp atmak için geliyoruz. Kürt sorunu dahil bir asırdır biriken tüm sorunları kapsayıcı bir diyalogla çözmek için geliyoruz.

PARLAMENTODA EN AZ 100 VEKİL DEDİL

Ana dillerimizin özgürlüğünü her inanç ve kimliğin eşit yurttaşlığı esas alan yeni bir toplumsal sözleşme için geliyoruz. Bu yüzyıla hakikat ve yüzleşmeyi sağlamak için geliyoruz. Önce sandıkları sonra da parlamentoyu Yeşil Sol'un rengine büründürmek için geliyoruz. Parlamentoda en az 100 vekil dedik. Meclis’in yeni yüzleri bizler olalım. Yolunuz ve yolumuz açık olsun.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE SELÇUK MIZRAKLI'DAN MESAJ

Etkinlikte Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın mesajı okundu.

Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın mesajı şöyle oldu:

"Türkiye halklarının, ezilenlerin umudu HDP, 14 Mayıs seçimlerine Yeşil Sol Parti ile girerek parlamentoda çok daha güçlü bir temsiliyete, toplumun sorunlarının köklü şekilde çözümüne aday olduğunu bir kez daha ilan ediyor. Demokrasinin kurumsallaşması, toplumdan dışlanmak istenenlerin, emekçilerin ülke yönetimine katılarak kendi sorunlarını çözebilmesi ancak Yeşil Sol'un Meclis'te güçlü olmasıyla sağlanacaktır. Bugün ortaya konulan gerçekçi çözüm bildirgesi de ülkenin biricik umudunun Yeşil Sol olduğunu gösteriyor. Tüm halklarımız için hayırlı olmasını diliyor, hepinizi kutluyoruz. Gençleri, kadınları, işçileri, işsizleri, emekçileri, çiftçileri, esnafları, emeklileri, Kürtleri, Türkleri, Arapları, Ermenileri, Çerkesleri, Boşnakları, Sünnileri, Alevileriyle tüm Türkiye'yi Yeşil Sol'da buluşmaya, aynı ağacın güzelliğinde rengarenk şekilde buluşmaya, aynı ağacın meyvelerinden yemeye davet ediyoruz. Özgürlükte buluşmak dileğiyle hepinize selam, sevgilerimizi gönderiyor, başarılar diliyoruz. An serkeftin an serkeftin."

SEÇİM BEYANNAMESİ

Etkinlikte Daha sonra partinin seçim şarkısının Türkçe ve Kürtçe versiyonları tanıtıldı. 30 Mart 1972'de Tokat Kızıldere'de katledilen devrimcilerin anıldığı etkinlikte Yeşil Sol Parti Eş Sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıçgün Uçar, seçim beyannamesini açıkladı.

Yeşil Sol Parti'nin seçim beyannamesi şöyle oldu:

"Sendikal Hak ve Özgürlükler İçin Geliyoruz!