İstanbul için pazarlık iddiaları konuşuluyordu: AKP Yeniden Refah ile ittifak görüşmesini erteledi

AKP ile Yeniden Refah Partisi'nin arasındaki ittifak görüşmesi yine ertelendi. Görmenin ertelenmesi akıllara "AKP Yeniden Refah'ı oyalıyor mu?" sorusunu getirirken, Yeniden Refah Sözcüsü Suat Kılıç, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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İstanbul için pazarlık iddiaları konuşuluyordu: AKP Yeniden Refah ile ittifak görüşmesini erteledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basının sorularını yanıtladı. Kılıç, AKP ile dün yapılması planlanan ancak ertelenen görüşmeye ilişkin de konuştu. AKP’nin görüşmenin ertelenmesini istemesi, akıllara “AKP Yeniden Refah’ı oyalıyor mu?” sorusunu getirdi.

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Kılıç açıklamasında, AKP ile yapacakları ittifak görüşmesinin ertelendiğini söyleyerek, "Dün AK Parti ve Yeniden Refah Partisi arasında üçüncü görüşme gerçekleşecekti. Fakat AK Parti heyeti zaman talebinde bulunarak görüşmenin tehir edilmesini rica etti. Biz de bu yaklaşımı olumlu karşıladık. Önümüzdeki günlerde son görüşme gerçekleştirilebilir" diye konuştu.

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‘KENDİ SEÇMENİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKMAKTAN GERİ DURMUYORUZ’

Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri için yapılacak ittifak görüşmelerinin ardından kararlarını vereceklerini belirten Kılıç, Cumhur İttifakı adaylarına destek verip vermeyeceklerine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Kılıç konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bir ittifak talebi olduğuna göre bir mutabakat zemininin de bulunması gerekir. Her ittifak bir mutabakat zemini üzerinde inşa edilir. AK Parti ile devam eden görüşmelerin bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceğini önümüzdeki günler gösterecek. Tabii ki değişik zeminlerde hep ifade ettik, İstanbul'da yeniden bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. Ancak kendi seçmenimizin iradesine her zeminde sahip çıkma niyet ve irademizi de sergilemekten geri durmuyoruz"

‘PAZARLIK’ İDDİLARINI YANITLADI

AKP ile ittifak pazarlığı yaptıklarına ilişkin iddiaları da yanıtlayan Kılıç, "ne alırsan kârdır" yaklaşımında olmadıklarını vurgulayarak, "Biz ahlaki, ilkesel ve duruş temelli bir anlayışı temsil ediyoruz. AK Parti, böyle bir ittifakta mutabakatı sağlamak için yapabileceği fedakarlığı net bir şekilde ortaya koyduğunda çerçeve netliğe kavuşacak" ifadelerini kullandı.

ERBAKAN 'ANLAŞMA' ŞARTI KOŞMUŞTU

Erbakan’ın geçen gün yaptığı konuşmada "Biz 450 beldede, 900 ilçede ve diğer illerimizde tamamen kendi adaylarımızla kendi logomuzla seçime gireceğiz. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa biz Ankara, İstanbul İzmir’de belediye başkan adaylarımızla seçimlere gireceğiz" ifadelerini kullanması, AKP ile iplerin gerildiği iddialarını da beraberinde getirmişti.

Yeniden Refah Partisi’nin, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanması durumunda İGDAŞ ve Kent Lokantaları gibi İBB iştiraklerini istediği de gündeme gelen iddialar arasındaydı.

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