AKP'liler belediye işçilerine verilen ücretten rahatsız oldu

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye personellerinin maaşlarını açıkladı. Özcan’ın açıkladığı maaş tablosuna göre, En yüksek maaş 74 bin 473 TL, en düşük maaş 31 bin 713 TL olacak.

Özcan’ın personel maaşlarını açıklamasının ardından AKP’li Meclis üyeleri tepki gösterdi.

Kürsüde söz alan AKP’li bir üye, “Mart ayının sonuna kadar sürecek olan bir seçim sürecine girdik. Bu belediyeyi nasıl sıkıntıya sokacağı, işçilerin personellerin gerekse mevcutların nasıl bir sıkıntıyla karşılaşacağının bir örneğidir. Bu hesaplar Bolu Belediyesi’ni de üzer sizi de üzer. Giderayak nasıl bir tablo bıraktığınızı hatırlatmak isterim” ifadeleriyle zamlara tepki gösterdi.

'KİMSEYE İLTİMAS GEÇMEZSEN BUNLAR OLUYOR'

Özcan ise, “Açıklanan ücretlerden Uğur Bey rahatsız olmuş. Yani Uğur Bey şunu söylüyor: Bu maaşlar ödenemez, diyor. Yani ‘Biz ödeyemeyiz’ diyor.

Arkadaşım zaten demirden korkuyorsan trene binmeyeceksin. Biz tekrar aday olurken, bu maaşları sorunsuz bir şekilde, geçtiğimiz 5 yıl boyunca, ikramiyeleri de gününde ödemek suretiyle ödedik zaten. Türkiye’deki enflasyon ve pahalılık o kadar büyük ki, maalesef bu rakamlar senin gözünde büyüdü. Şimdi sen, bu maaşları ödeyemeyiz diyorsun. Eyvallah ben de zaten ödeyemeyeceğinizi biliyorum” ifadelerini kullandı.

Özcan, maaşları ödeyebilmek için belediyenin bütçesinin iyi bilinmesinin gerektiğini savunarak, “Kayıp, kaçakları engellersen, israf etmezsen bütçeyi, şeffaf ihaleler yaparsan, kayıp-kaçakları bulursan, kimseye iltimas geçmezsen oluyor kardeşim bunlar. Belediyemizi ve çalışanlarımızı sıkıntıya sokacak derken, yani 'hasbelkader biz gelirsek, çalışan mı çıkaracağız' diyorsunuz?" diye konuştu.

'ALLAH KÖTÜLERE FIRSAT VERMEZ'

Özcan'dan bir de konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı geldi. Özcan, şunları yazdı:

"Bir belediye nasıl yönetilir, çalışanların alın teri nasıl ödenir 5 yılda bunu kanıtladık. AKP Grup Başkanvekili konuşmasında çalışanlara verdiğimiz ücretlerden rahatsız olduğunu ve hasbelkader göreve gelirlerse işçi çıkaracaklarını ima etti. Allah kötülere fırsat vermez. Bizler, önümüzdeki 5 yılda emekten ve emekçi kardeşlerimizden yana olmaya devam edeceğiz."

Bir belediye nasıl yönetilir, çalışanların alın teri nasıl ödenir 5 yılda bunu kanıtladık.



AKP Grup Başkanvekili konuşmasında çalışanlara verdiğimiz ücretlerden rahatsız olduğunu ve hasbelkader göreve gelirlerse işçi çıkaracaklarını ima etti. Allah kötülere fırsat vermez.… pic.twitter.com/LSQRyxApDL — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) January 9, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem