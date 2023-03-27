İnce'den Deniz Zeyrek'e yanıt: Tek turlu seçimde oy bölünmesi sorundur ama iki turlu seçimde sorun olmaz

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gazeteci Deniz Zeyrek'in bugünkü yazısına cevap verdi.

Twitter'dan yayınladığı metinde Zeyrek'in "İnce'nin alacağı oylar, kendisini ikinci tura taşımayacağı gibi muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi birinci turda kazanma ihtimaline darbe vurabilir. (Erdoğan'ın ekibi işte bu yüzden İnce aday olsun ve yüzde 3'ten fazla oy alabilsin diye gece gündüz dua ediyor.)" ifadelerini eleştiren İnce, "Oyumunuz yarısı Cumhur İttifakı'ndan" iddiasını dile getirdi.

İnce'nin yayınladığı metnin tamamı şöyle:

'BİRLEŞMEK DEĞİL, MENFAAT ETRAFINDA TOPLANMAK'

"Sayın Deniz Zeyrek,

Bugün Sözcü Gazetesi'nde yazdığınız “Bölünerek kaybetmek" solun kaderi mi? Başlıklı yazınızla ilgili görüşlerimi sizinle ve kamuoyu ile paylaşmak için bu yazıyı kaleme alıyorum. Yazınıza Millet İttifakı'nın en güzel sloganı "Birleşerek kazanacağız” oldu diyerek başlamışsınız, buna katılıyorum. Gerçekten de birleşerek kazanma fikri kulağa hoş geliyor. Ne var ki ben ortada bir birleşme göremiyorum. Çünkü birleşmek, ortak menfaatler etrafında değil ortak ilkeler üzerinde olur. Yine yazınızda belirttiğiniz gibi ideolojisi, yaşam tarzı, kültürü, ekonomi politikaları, dış politika konularında ayrı tellerden çalan altı partinin tek bir masa etrafında toplanıp ortak cumhurbaşkanı adayı belirlemesi “birleşmek" midir? Yoksa bir menfaat etrafında toplanmak mıdır?

Masadaki küçük partiler, seçime kendi başlarına girseler rüyalarında göremeyecekleri makamlara ilişkin sözleri Kemal Bey'in adaylığını onaylama karşılığında aldılar. Kemal Bey hiçbir demokratik mekanizmayı işletmeden, parti üyelerine danışmadan, toplumda oluşan Erdoğan karşıtlığından yararlanarak CHP seçmeninin oylarından gelen gücü, bence hakkı olmadığı halde, bunlara makam ve yetki olarak dağıtacağını vadetti. CHP seçmeninin

Sadullah Ergin’i, Ahmet Davutoğlu’nu, Ali Babacan’ı bakan yapmak isteyeceğini hiç zannetmiyorum.

'İKİ TURLU SEÇİMDE OY BÖLÜNMESİ SORUN OLMAZ'

Deniz Bey, birleşmek tavanda olmaz tabanda olur. Altılı masa etrafında toplanan partilerin tabanları sizce bu yapıyı ne kadar destekliyor? Masadaki sağ partilerin tabanlarının yüzde kaçı Kemal Bey’e oy verecek buna ilişkin yapılmış bir çalışma var mı? Parti yöneticilerinin kişisel menfaat temelli birliktelikleri seçmene inandırıcı gelmez. Partiler seçime ayrı ayrı girselerdi alacakları oy oranlarını alt alta toplayarak toplam masanın oyunu hesaplayamazsınız. Bazı birleşmeler pozitif sinerji yaratırken bazı birleşmeler negatif sinerjiye neden olur.

Türk solunda 1994 Belediye seçimlerinden kalma bölünme travmasını yazınızda işlemişsiniz. Tek turlu seçimlerle iki turlu seçimler arasındaki farkı gözden kaçırdığınızı düşünüyorum. Tek turlu seçimde oy bölünmesi sorundur ama iki turlu seçimde sorun olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turludur ve ikinci turda en fazla oyu alan aday cumhurbaşkanı seçilir. Tek aday olarak girdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan karşısında seçimi alabileceğine ve dolayısıyla oyları böldüğüme inanmıyorum.

'YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU YIPRATTI'

Şöyle ki: Altılı masa aday belirleme sürecini beceremedi. Aday belirlemeyi son dakikaya bıraktı ve son dakikaya kadar toplumu oyaladı. Bunu yaparken seçmenin ilgisine mazhar olmuş iki belediye başkanını, İmamoğlu ve Yavaşı yıprattı. Mart ayına geldiğimizde görüldü ki, bütün bu oyalamalar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatmak içinmiş. Bu durum ise, masada büyük bir ayrışma yarattı ve masanın ikinci büyük ortağından tepkiler aldı. Bu yaşananlar zaten çekinceli olan masadaki güveni İyi’ce zayıflattı.

Yazınızda Muharrem İnce, ”Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday çıktı" demişsiniz. Benim adaylığım 2 yıldır biliniyorken adaylığı 20 gün önce belli olan Kılıçdaroğlu’nun karşısına nasıl çıkmış olabilirim? 2 yıldan fazladır sahalardayım ve görüşlerimi dillendiriyorum, Üstelik yeni söylediğim hiçbir şey yok, bu iktidarın gönderilmesi için neler yapılması gerektiğini, muhalefetin neden bu iktidarı gönderemediğini anlatıyorum. Bugüne kadar bizi yok sayanlar anketlerdeki sonuçları görünce bel altı vuruşlarla bizi oyundan düşürmeye çalışıyorlar.

Organize yapılan bu kötülüklerin sizin de gözünüzden kaçmadığını düşünüyorum.

'ANKETLERİ GÖSTERİRSENİZ İKNA OLMAYA HAZIRIM'

Gördüğünüz anketlere göre Cumhur İttifakı'ndan oy almadığımı, Millet İttifakı'ndan oy aldığımı yazmışsınız. Bu anketleri bana da gösterirseniz ikna olmaya hazırım. Bu iddianıza kesinlikle katılmıyorum. Bize gelen oyların en az yarısı potansiyel olarak cumhur ittifakının oylarıdır. Bundan hiç kuşku duymuyorum.

Bize oy vereceğini söyleyen seçmenlerin analizini yapmadan konuşmak ezbere konuşmaktır. Sanki ortada bir sabit pasta var ve biz de ondan bir dilim koparıyormuşuz gibi yorum yapmak çok yüzeysel bir yaklaşımdır. Biz, şu ana kadar CHP'nin temas edemediği ilk defa oy verecek genç seçmenlerden, kararsızlardan ve kendisini iki kutup arasında sıkışmış hisseden muhafazakâr seçmenlerden oy alıyoruz. Bu insanların, bizim olmadığımız bir durumda koşa koşa Kemal Bey'e oy vereceğini düşünmek safça bir yaklaşımdır. Kaldı ki önümüzdeki günlerde yayınlanacak anket sonuçlarının ortaya çıkması ile birlikte, altılı masaya gönülsüz oy veren seçmenlere de umut olduğumuz anlaşıldığında, oylar sel gibi bize akacaktır.

'İKİ TARAF DA DUA EDİYOR'

Tabanda masanın yapısına ve adayına toplumun bir itirazı var ve bunu görmezden gelemeyiz. Siyaset toplumun sesini duyurmak için yapılır. Siyaset kurumu seçmene seçenekler sunmakla görevlidir. Seçeneklerin olmadığı bir seçim demokratik bir seçim olamaz. Seçenek sunmayı oyları bölmek olarak sunmak bir dayatmadır. Tekrar ediyorum iki turlu seçimde oyların bölünmesi söz konusu değildir. Cumhur İttifakı için çalışan anket firmaları ilk turda Erdoğan’ın alacağını, Millet İttifakı için çalışan anket firmaları da ilk turda Kılıçdaroğlu’nun alacağını söylüyor, Bunlar kamuoyuna sipariş üzerine açıklanan sonuçlardır. Partilerin bir de açıklamadıkları anket sonuçları olur. Hem CHP hem AKP merkezlerinden bize ulaşan bilgilerin önümüzdeki günlerde yavaş yavaş seçmenle de paylaşıldığını göreceğiz [her iki tarafın da artık daha fazla oy almasın diye dua ettiğinden emin olabilirsiniz). O zaman aldığımız pozisyonun kıymeti anlaşılır diye düşünüyorum."