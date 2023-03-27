Kılıçdaroğlu'ndan ikinci video: Bay Kemal sözünden dönmeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı kampanyasını Twitter hesabında seçim kampanyasını başlattı. Kılıçdaroğlu ikinci videosunu "Bay Kemal sözünden dönmeyecek" sözleriyle paylaştı.

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Kılıçdaroğlu'ndan ikinci video: Bay Kemal sözünden dönmeyecek

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kampanyasını Twitter hesabında paylaştığı video ile başlattı. 

Kılıçdardoğlu seçim kampanyasını resmen başlattıKılıçdardoğlu seçim kampanyasını resmen başlattıSiyaset

 Bugün 18.50'de başlayan kampanyanın ikinci videosunu da Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştı. 

Videoda, Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri yer aldı:

"Yıkıldın, usandın, bunaldın. Her defasında bu son olsun istiyorsun. Al benden de o kadar. O zaman sana şunu söyleyebilirim. Sana söz! Bu güzel ülkenin insanları hayal kurabilsin diye geliyoruz. Sadece bu boş çantayı doldurmak için değil, evladının gözlerine bakabilmen için geliyoruz.

Dünyanın bir ucundan "Anne ben dönmem diye evlat" sana söz içinde öyle bir umutla döneceksin ki, geliyoruz. Ben Kemal sana söz veriyorum. Kaybettiğin her yıl, her an, her kuruş her gülüş sana fazlasıyla dönsün istiyoruz. Sana söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek"

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