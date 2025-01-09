'İmralı' Süreci Nasıl Devam Edecek? İşte DEM'in Rotası

Türkiye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı “Örgüte silah bıraktır” çağrısının ardından yeni bir döneme girilirken, DEM Parti’nin İmralı heyeti, Öcalan’la ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. DEM Parti heyeti görüşmenin ardından MHP, AKP ve CHP başta olmak üzere siyasi partilerle sıcak temaslar gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından DEM Parti, Öcalan’ın şu mesajını "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” kamuoyu ile paylaşmıştı.

DEM’in siyasi partilerle temaslarının ardından akıllara ‘şimdi ne olacak?’ sorusu geldi.

Duvar’dan Ceren Bayar’ın haberin göre, DEM Parti, sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ile aydın, yazar ve akademisyenleri konuya ilişkin bilgilendirmek adına bir program çıkaracak ve Cumartesi günü yapılacak olan toplantıda Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan milletvekillerini bilgilendirecek. Öte yandan EMEP ve TİP Genel Başkanları ile bileşen partilerin temsilcilerine de bir bilgilendirme yapılacak.

Öte yandan, İmralı heyeti önümüzdeki Cumartesi Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Pazar günü ise eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Görüşmelerde Öcalan’ın mesajlarının masaya yatırılacağı ve iki eski liderin önerilerinin alınacağı bildirildi. BU görüşmelerin ardından ise heyetin İmralı’ya ikinci ziyaretini yapması bekleniyor.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI GELİR Mİ?

Öcalan’ın örgüte silah bıraktırma çağrısını yaptırıp yaptırmayacağı da merak konusu olurken, bu çağrının ne zaman geleceği merak konusu olan bir diğer konu oldu. İktidar kaynakları ikinci ya da üçüncü görüşme sonrası söz konusu çağrının gelebileceği iddiasında bulundu. DEM Parti kaynakları ise, henüz bu konuda bir netleşme olmadığını söyledi.

CHP’NİN ÇAĞRISI OLUMLU KARŞILANDI

CHP lideri Özgür Özel’in İmralı heyeti ile yaptığı görüşmede yaptığı Toplumsal Mutabakat Komisyonu önerisi de DEM cephesinde olumlu olarak karşılandı. Kaynaklar, komisyonun görüşmelerin öznesi haline gelmesinin en büyük işlerden biri olacağını belirtti.

Kaynak: Duvar