DEM Parti Heyetinin Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edeceği Tarih Belli Oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısının ardından İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti Meclis turunu da tamamladı. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk’ten oluşan heyet, İmralı gündemiyle siyasi partilerle görüştü.

Sırrı Süreyya Önder, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceklerini ardından kapsamlı bir açıklama yapacaklarını söylemişti. Görüşmeye ilişkin detaylar belli oldu.

DEM Parti heyetinin 11 Ocak Cumartesi günü Selahattin Demirtaş'ı, 12 Ocak Pazar günü Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceği öğrenildi. Heyet, bu görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yapacak.

Kaynak: Haber Merkezi