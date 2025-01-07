CHP MYK Toplantısı Sona Erdi: 10 Kişilik 'İmralı' Hazırlık Komisyonu Kuruldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. CHP Genel Merkezi'nde saat 19:15'te başlayan toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken 2 saat 40 dakika sürdü. Toplantıda DEM Parti'nin İmralı'ya yaptığı ziyaret ile başlayan süreçte yaşanan gelişmelerin ele alındığı ve partinin tutumunun değerlendirildiği öğrenilirken Özel'in DEM Parti heyetiyle Meclis'te yaptığı görüşmeyi MYK üyelerine anlattığı bildirildi.

10 KİŞİLİK KOMİSYON

Özel, grup toplantısında Meclis'te tüm partilerin katılacağı bir komisyon kurulması önerisinde bulunarak, "Meclis’te hiçbir siyasi partinin dışlanmadığı bir demokrasi planını işletecek, tam yetkili ve kamuoyunu şeffaflıkla bilgilendirecek bir komisyonun kurulmasını bir kez daha önermiş bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. CHP, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretiyle başlayan sürece ilişkin Hazırlık Komisyonu oluşturdu. CHP kurmayları 10 kişilik Hazırlık Komisyonu'na CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen'in başkanlık ettiğini aktardı. Komisyonda daha önce bu konuda görev almış ve tecrübeli kişiler yer alıyor.

EKONOMİL PROGRAM HAZIRLIĞI

MYK'da ayrıca ekonomik gelişmeler, asgari ücret ve emekli aylığı da gündeme geldi. CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe ve Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir Türkiye'nin ekonomik tablosuna ve CHP'nin ekonomi turlarına ilişkin sunum yaptı. CHP'li kurmaylar sunumu "Memleketin sorunlarına çözüm üretecek ekonomik program hazırlığı" şeklinde değerlendirdi.

MUHALİF VEKİLLER BİLDİRİ YAYINLAYACAK MI?

CHP'li kurmaylar, parti içinde yönetime muhalif milletvekillerinin bildiri yayınlayacağı iddialarına ilişkin olarak ise, "Sürekli konuşuluyor, ortada bir şey yok. Bu sadece sanki CHP içerisinde sorun varmış gibi algı yaratanların çabası. Mesele sadece bir bildiri yazılıp yazılmaması değil, parti tabanına, anketlere bakmakta fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA