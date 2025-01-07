Eşini Öldürüp Bagaja Koymuştu! Cani Erkek Hakkında Karar

Dün, kontrol noktasından görevli polislerin "dur" ihtarına uymayıp, İstanbul'un Sultangazi ilçesi Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilen araçta eşi Ayşe Ç'nin cesedinin bulunması üzerine gözaltına alınan Engin Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli adliyeye götürüldü. Şüpheli Engin Ç. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

SİLAHLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekiplerinin araştırması sonucu, öldürülmeden önce Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde boşanma dilekçesi veren Ayşe Ç'nin eşini telefonla arayarak, kendisinin de bunun için imza vermesi gerektiğini söylediği ortaya çıktı. Bunun üzerine gelen şüphelinin adliyedeki işlemlerden sonra eşini Alibeyköy'de otogara bırakmak için aracına aldığı, burada yaşanan tartışmanın ardından Ayşe Ç'yi silahla vurarak, öldürdüğü belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Dün, polis ekipleri ihbar üzerine 35 AS 0264 plakalı otomobili durdurmak istemiş, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde önü kesilerek durdurulmuştu.

Otomobilde yapılan aramada sürücü Engin Ç'nin eşi Ayşe Ç'nin cesedi bulunmuştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli Engin Ç. gözaltına alınmıştı. Zanlının yakalanmadan önce aracıyla yol kenarında durakladığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA