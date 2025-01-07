Isparta’da Korkunç Olay: Otomobilinin İçinde Kendini Ateşe Verdi! Son Anda Vazgeçti Ama...

Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında saat 18.30 sıralarında Salih Öztürk idaresindeki otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Araç içerisinde sıkışan Salih Öztürk yanarak hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

KENDİSİNİ YAKTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Salih Öztürk'ün henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içinde kendini ateşe verdiği tespit edildi.

SON ANDA VAZGEÇTİ AMA...

Alevler kısa sürede aracı sararken, Öztürk'ün intihar girişiminden vazgeçerek camı kırıp araçtan çıkmaya çalıştığı ancak sıkıştığı için yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA