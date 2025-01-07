Silahını Temizlerken Kendini Vuran Şahıstan Acı Haber

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir şahıs silahını temizlerken kendini vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıstan 4 gün sonra acı haber geldi.

Silahını Temizlerken Kendini Vuran Şahıstan Acı Haber

Konya'nın Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bir bağ evinde 4 gün önce silahını temizleyen Vahit Tüfenk silahın bir anda ateş alması ile başından vurularak ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Tüfenk burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 GÜN SONRA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Ağır yaralı Tüfenk burada yapılan müdahale sonrası Konya Numune Hastanesine sevk edildi. Tüfenk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Tüfeği Temizlerken Kafasından VurulduTüfeği Temizlerken Kafasından VurulduGüncel

Kaynak: İHA

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