Tüfeği Temizlerken Kafasından Vuruldu

Olay, saat 13.30 sıralarında Boyalı Mahallesi’nde yaşandı. Vahit Tüfenk iddiaya göre arkadaşının bağ evinde halasının eşine ait eski bir tüfeği temizlediği esnada tüfek bir anda ateş aldı.

AĞIR YARALANDI

Başından vurulan Tüfenk ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Tüfenk, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Tüfenk, Konya Numune Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA