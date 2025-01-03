Sosyal Medya Canlı Yayınında Çocuğu Taciz Eden Şahıs Yakalandı

Sosyal medyada canlı yayın esnasında tartıştığı kadının küçük kız çocuğuna yönelik söylediği sözlerle cinsel tacizde bulunan M.M.G. isimli erkek, Eskişehir'de gözaltına alındı.

Sosyal Medya Canlı Yayınında Çocuğu Taciz Eden Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de yaşayan M.M.G. isimli erkek, sosyal medyada görüntülü sohbet edilen canlı yayında, bir kadınla tartıştı. Bu sırada kadının kızı hakkında hakaretlerde bulunan M.M.G., daha sonra yayından ayrıldı. Bu anlar ise kaydedildi.

'ÇOCUĞA KARŞI CİNSEL TACİZ'

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri M.M.G.’yi savcılık talimatıyla ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlamasıyla yakalayıp gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli M.M.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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