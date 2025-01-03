AFAD Duyurdu! Antalya'da Korkutan Deprem

AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Bazı vatandaşlar deprem sonrası kendisini sokaklara attı.

Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu! Antalya'da Korkutan Deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem özellikle Alanya'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

Alanya merkezinde depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kandilli Duyurdu: Kahramanmaraş'ta DepremKandilli Duyurdu: Kahramanmaraş'ta DepremGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Deprem Antalya
Son Güncelleme:
Koç Holding'in Başkanı Ömer Koç Tarih Verdi! Kapıları Açıyor Koç Holding'in Başkanı Ömer Koç Tarih Verdi! Kapıları Açıyor
Restoranda Silahlı Kavga: 7 Şüpheli Yakalandı Restoranda Silahlı Kavga: 7 Şüpheli Yakalandı
Sosyal Medya Canlı Yayınında Çocuğu Taciz Eden Şahıs Yakalandı Sosyal Medya Canlı Yayınında Çocuğu Taciz Eden Şahıs Yakalandı
Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu Yakında Vizeli Olacak İddiası! Türkler Akın Akın Ziyaret Ediyordu