AFAD Duyurdu! Antalya'da Korkutan Deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Antalya Körfezi'nde saat 16.51'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 7 kilometre derinlikte kaydedilen deprem özellikle Alanya'da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu.

Alanya merkezinde depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Haber Merkezi