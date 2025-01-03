Restoranda Silahlı Kavga: 7 Şüpheli Yakalandı

Avcılar’da alacak kavgasında silahlar kullanılmıştı. Kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Restoranda Silahlı Kavga: 7 Şüpheli Yakalandı

Olay, Denizköşkler Mahallesi’nde bir restoranda 1 Ocak Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İş yerine iki araçla gelen N.E., Y.E., E.Y., S.Y., D.Ç., Ş.B.K. ve R.A. adlı 7 şüpheli kafe sahipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla kafe sahiplerine ateş eden şüpheliler aynı araçlarla olay yerinden kaçtı.

Restoranda Silahlı Kavga: 7 Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinde ateş eden şüphelinin kimliğini tespit ederek, N.E. olduğunu belirledi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahla olaya karışan 7 şüpheliyi Küçükçekmece'de olayda kullanılan silahla yakaladı. Alacak nedeniyle aralarında tartışma çıktığı öğrenilen şüpheliler hakkında '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından işlem başlatıldı. E.Y., S.Y., D.Ç., Ş.B.K., R.A. isimli 5 şüpheli serbest bırakılırken, şüphelilerden N.E. ve Y.E. tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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