'Kandıralı Ferdi' Tutuklandı

Sosyal medyada ‘Kandıralı Ferdi’ lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen tutuklandı. Gülezen’in daha önce aldığı 3 yıl 6 aylık hapis cezasının onanmasının ardından gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

'Kandıralı Ferdi' Tutuklandı

Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, karıştığı bir kavga nedeniyle 'Yaralama' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

KARAR KESİNLEŞİNCE TUTUKLANDI

Söz konusu cezanın Yargıtay'da kesinleşmesinin ardından Gülezen, bugün Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Gülezen, jandarmada işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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