Kandilli Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem
Kahramanmaraş'ta 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 2.5 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 16.04'teki depremin derinliği 2.5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 3, 2025
GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/BB0M0A1Tu9
03.01.2025, 16:04:35 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 2.5 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi