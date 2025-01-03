Kandilli Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem

Kahramanmaraş'ta 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin derinliğinin 2.5 kilometre olarak ölçüldüğünü açıkladı.

Kandilli Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş Elbistan merkezli 3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.04'teki depremin derinliği 2.5 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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