AKP'li Ensarioğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: 'İmralı Ayrı Ayrı Çağrı Yapacak'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan süreç tüm hızıyla devam ediyor. İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, siyasi partilerde olan temaslarını sıklaştırırken, AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi.

tv100 ekranlarında Başak Şengül ve Ahmet Yeşiltepe ile Tartışma Konusu programında konuşan Ensarioğlu, şu açıklamayı yaptı:

'İMRALI PKK'YA AYRI YPG'YE AYRI ÇAĞRI YAPACAK'

"İmralı PKK'ya ayrı YPG'ye ayrı çağrı yapacak. (YGP'ye yapılacak olan çağrı) Farklı bir tonda olur çünkü örgütün kendini lağvetmesinden, silahtan vazgeçmesinden bahsediliyor. Ancak PYD'den de mevcut Suriye yeni yapılanması için de onlarla görüşerek nasıl bir pozisyon alacaklarına dair de farklı bir şey konuşulacak. Bunların nasıl karşılık bulacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz."

Kaynak: tv100