İmamoğlu'nun 'Kurultayda Şaibe' İddialarına İlişkin İfadesi Ortaya Çıktı

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP Kurultayında şaibe iddialarına ilişkin ifadesi otaya çıktı.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylığını finanse ettiği iddiasını reddetti. İmamoğlu, ifadesinde "Dosyada olan 3-5 isim iftira için görevlendiriliyor" dedi.

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’teki 38’inci Olağan Kurultayı’nda ‘para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddiasıyla yürütülen soruşturma sürerken, Ekrem İmamoğlu da tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına SEGBİS üzerinden ifade verdi.

'BU AKIL DIŞI BEYANLARI KİMLER EZBERLETİYOR?'

İmamoğlu kendisine yöneltilen sorulara tek yanıt vermek istediğini söylerken, “Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar. Madem bu kadar vazgeçilmezler, hepsini toplayıp İstanbul’daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır, belki de vermişlerdir. Asıl sorulması gereken şudur. Bu akıl dışı beyanları kimlerin ezberlettiğini, hangi odakların bunlara yol tarif ettiğini sorgulamak yerine bağımsız olması beklenen yüce Türk yargısının bu kişileri ‘muteber tanık’ ilan etmesi hangi hukuk anlayışı ile bağdaştırılabilir?" ifadelerini kullandı.

'HUKUK BİR ÜLKENİN ONURUDUR'

İfadesinde “Hukuk bir ülkenin onurudur” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Adaletin terazisine iftirayı, dedikoduyu, siyasi siparişleri koymak sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasimize saldırıdır. Yargının akıl ve vicdan dışı bu senaryoların figüranı hâline getirilmeye çalışılması yalnızca bir hukuki çürüme değil, aynı zamanda halkın adalet duygusuna açık bir ihanettir. Milletimize çok büyük bedeller ödeten bu sürecin, hukuku siyasetin sopası hâline getiren ve bu gidişata sessiz kalan herkesi bu suçun ortağı hâline getireceği bir gerçektir.”

Kaynak: ANKA