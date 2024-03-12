İmamoğlu'nun ekibi sonuçtan emin: Masadaki anketlerden 'spoiler' geldi

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimlere 20 günden az bir süre kala siyasi partiler, sahadaki çalışmalarını hızlandırdı. Yarışın en sert geçeceği yerlerin başında gelen İstanbul'da CHP tarafından bir kez daha aday gösterilen mevcut büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda sık sık ilçe adaylarıyla birlikte vatandaşlarla bir araya geliyor.

Esenyurt'taki aday tanıtımı gününe katılanlardan biri de, Evrensel yazarı Fatih Polat'tı. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun başta olmak üzere İmamoğlu'nun ekibiyle gerçekleştirdiği sohbetlerden detaylar aktaran Polat, şunları kaydetti:

"(...) Onlar selamlama yaparken sohbet ettiğimiz Murat Ongun, geçen seçim dönemleriyle kıyaslandığında sahanın gerilimden uzak olduğunu belirterek, 'Saha pırıl pırıl. AKP’nin güçlü olduğu yerlerdeki semt pazarlarında bile bu dönemde bir terslikle karşılaşmadık. Hatta desteğini ifade eden başörtülülerin sayısında hissedilir bir artış var' dedi.

İmamoğlu'nun araçtaki ekibiyle yaptığımız sohbette, yaptırdıkları en sıcak anket sonucunu sorduğumuzda, İmamoğlu’nun net bir farkla önde göründüğü söylendi ancak, tabanda rehavete yol açmamak ya da karşı tarafı konsolide etmemek bakımından kamuoyuna oran açıklamadıkları dile getirildi. O nedenle biz de bu kadar yazmış olalım."

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