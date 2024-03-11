Soyer ve Tugay yarın ilk kareyi verebilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde bir dizi program için yarın iki günlüğüne İzmir'e geçiyor. Özel, yarın ilk olarak İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde İzmir iş dünyasıyla bir araya gelerek bir de konuşma yapacak.

Özel'e İZTO programında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği Cemil Tugay'ın da eşlik etmesi bekleniyor. Böylece temas etseler de seçim kampanyasında kamuoyu önünde birlikte yan yana gelmeyen Soyer ve Tugay muhtemelen ilk kez aynı karede yer almış olacak.