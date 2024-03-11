EMEP, TKP'nin Kadıköy adayı Maçoğlu'na desteğini açıkladı

TKP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ve SMF heyeti, Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütünü ziyaret etti. Buluşmaya Kadıköy ilçe yönetiminin yanında Emek Partisi Milletvekili İskender Bayhan, Emek Partisi İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros da katıldı.

MAÇOĞLU'NA DESTEK KARARI

Seçim sürecinin ve ülke genelindeki gelişmelerin değerlendirildiği buluşmada, Emek Partisi'nin Kadıköy'de Belediye Başkan Adaylığında Maçoğlu'na destek vereceği ifade edildi.

EMEP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Kadıköy Belediye Başkanlığı için Oylar Maçoğlu'na! Birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerine yer verildi.