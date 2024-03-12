AKP'lilerin WhatsApp mesajı ortaya çıktı: "Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim, emekliler tepki veriyor"

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, AKP Merzifon Seçim Koordinasyon Merkezi'nin WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajı köşesine taşıdı. Mesajda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim. Özellikle de emekliler tepki veriyor." ifadelerinin yer aldığı görüldü.

AKP'lilerin WhatsApp mesajı ortaya çıktı: "Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim, emekliler tepki veriyor"

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, “AK Parti Merzifon Seçim Koordinasyon Merkezi” başlıklı bir WhatsApp grubuna “Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. Kapısını çaldığımız seçmenlerimize AK Parti Belediye Başkan adayımızı Fatih Sütçü başkanımızın, meclis üyelerinin ve de il genel meclis üyelerimizin selamını getirdik diyelim. Güzel kelime ve cümlelerle de süsleyelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim. Özellikle de emekliler tepki veriyor. Bunlara dikkat edelim. Bu gibi özel durumlarla karşılaşan arkadaşlar buradan bilgilendirme yapsınlar, hayırlı geceler diliyorum” mesajı atıldığını yazdı.

Erkin, “Bu mesaj bile yerel seçimin sadece yerel seçim olmadığını, AKP’nin ekonomik sıkıntı yaşayan kesimlerle ilgili çaresiz kaldığını gösteriyor. Özellikle beklenti içinde olan milyonlarca emeklinin nasıl tepkili olduğunu Merzifon örneğinden de anlıyoruz. Ki sokak röportajlarında olsun ya da anketlerde iktidar partisinin yerel bazda projelerine değil yarattığı ekonomik sıkıntıya dem vuran açıklamaları izliyor ya da okuyoruz. Bu nedenden dolayı da seçimim genel seçim havasına büründüğünün herkes farkında!” yorumunu yaptı.

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AKP'lilerin WhatsApp mesajı ortaya çıktı: "Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim, emekliler tepki veriyor" - Resim : 1

AKP'lilerin WhatsApp mesajı ortaya çıktı: "Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim, emekliler tepki veriyor" - Resim : 2

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AKP'lilerin WhatsApp mesajı ortaya çıktı: "Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim, emekliler tepki veriyor" "Erdoğan’dan çok fazla bahsetmeyelim..."