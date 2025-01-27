İmamoğlu'nun Ardından Medyaya 'Turpun Büyüğü' Soruşturması

İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'li belediyelere düzenlenen tüm operasyonlarla ilgili davalarda bilirkişi olarak aynı ismin olduğunu açıkladı. Bunun üzerine İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. İmamoğlu ile başlayan soruşturma dalgası, bilirkişinin ismini yazan medya kuruluşlarına da sıçradı.

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İmamoğlu'nun Ardından Medyaya 'Turpun Büyüğü' Soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yapılan operasyon sonrası bugün Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda bilirkişi olarak hep aynı kişinin yer aldığını açıkladı.

İmamoğlu'nun bilirkişinin ismini açıkladığı basın toplantısı biter bitmez İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bunun yanında İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişinin ismini yazan medya kuruluşlarına da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu'na Jet Bilirkişi SoruşturmasıEkrem İmamoğlu'na Jet Bilirkişi SoruşturmasıSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu'na Jet Bilirkişi Soruşturması Ekrem İmamoğlu'na Jet Bilirkişi Soruşturması
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