İmamoğlu'nun Ardından Medyaya 'Turpun Büyüğü' Soruşturması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yapılan operasyon sonrası bugün Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda bilirkişi olarak hep aynı kişinin yer aldığını açıkladı.

İmamoğlu'nun bilirkişinin ismini açıkladığı basın toplantısı biter bitmez İmamoğlu hakkında bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bunun yanında İmamoğlu'nun açıkladığı bilirkişinin ismini yazan medya kuruluşlarına da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi