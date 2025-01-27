Yankı Bağcıoğlu’ndan Çekmeköy'deki Askeri Alanın İmara Açılmasına Tepki

CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çekmeköy’deki askeri alanın imara açılmasıyla ilgili gelişmeleri eleştirdi. Basında yer alan haberlerde, bölgede 1+1 dairelerin 8 milyon TL’ye, villaların ise 75 ila 200 milyon TL arasında satıldığını hatırlatan Bağcıoğlu, bu fiyatların dönüşümün tamamen rant amaçlı olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Bağcıoğlu, “Çekmeköy’de yaşananlar, ülkemizde askeri alanların yok edilmesinin en somut ve acı örneğidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ‘Askeri ve Rezerv Alanlara İlişkin 2024 Yılı Raporu’, bu durumun ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

'MİLLETİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK'

Bağcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı 2024 yılı raporuna atıfta bulunarak, şehirdeki askeri alanların yüzde 46’sının askeri statüden çıkarılmasının yalnızca şehircilik açısından değil, savunma açısından da büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. TSK’nın barınma ihtiyacının hala çözülmeyi beklediğini hatırlatan Bağcıoğlu, “Vatan topraklarının her karışı, bu ülkenin bağımsızlığı ve birliği için şehit düşmüş Mehmetçiklerimizin emanetidir. Ancak bugün, bu emanetin ne yazık ki rant uğruna yok edildiğini görüyoruz. Çekmeköy’de askeri bir alanın imara açılarak lüks konut projelerine dönüştürülmesi, hukukun ve kamu vicdanının ayaklar altına alındığının açık bir göstergesidir. Yargı tarafından iptal edilen bir kararı hiçe saymak, yalnızca hukuka değil; milletin iradesine de yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu ülkenin askerleri, her türlü zorluğa göğüs gererek vatan savunmasında görev yaparken onların barınma sorunlarını çözmek yerine, yeşil alanlarımızı yok eden bu rant odaklı yaklaşım kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) barınma ihtiyacı hala çözülmeyi bekleyen bir meseleyken askeri alanların beton yığınlarına dönüştürülmesi, milletimize ve tarihimize yapılmış büyük saygısızlıktır” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bağcıoğlu, yalnızca Çekmeköy değil, İstanbul’un farklı bölgelerindeki tarihi yapıların ve alanların da rant uğruna yok edildiğini öne sürdü. Önemli yapıların korunması gerektiğine dikkat çeken Bağcıoğlu, “Diğer bir husus da İstanbul’da Kasımpaşa bölgesindeki tarihi yüzlerce yıl öncesine giden Bahriye anılarıyla yüklü Divanhane binasının, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası’nın tarihi dokusu içerisinde muhafazası, denizcilik tarihi müzesi ve kültür merkezi olarak idamesi başta Cezayirli Gazi Hasan Paşa olmak üzere tüm Levent’lerin aziz hatıralarına en büyük saygı olacaktır. Ancak dünyanın en eski tersanelerinin (Taşkızak, Camialtı, Haliç) olduğu bölgeye, tarihi dokuyu bozarak otel inşa ettiren merkezi yönetimden böyle bir hareket tarzı beklemek gerçekten hayalcilik olacaktır” ifadelerine yer verdi.

'RANTA KURBAN EDİLMEMELİ'

CHP olarak askeri alanların dönüşümünü ve imar süreçlerini dikkatle takip ettiklerini ifade eden Bağcıoğlu, “Kamu yararını gözeten, sürdürülebilir ve şeffaf bir şehir planlaması için mücadelemizi sürdürüyoruz. İstanbul’un geleceği, halkın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmeli ve rant hırsına kurban edilmemelidir” açıklamasında bulundu.

Bağcıoğlu’nun bu açıklamaları, yalnızca askeri alanların imara açılmasıyla ilgili tartışmaları değil, aynı zamanda İstanbul’un şehircilik politikalarının geleceği konusundaki kaygıları da yeniden gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi