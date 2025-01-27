Ekrem İmamoğlu'na Jet Bilirkişi Soruşturması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yönelik operasyonlar da dahil yıllardır kendi aleyhlerine açılan tüm davalarda aynı bilirkişinin görevlendirildiğini açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu kişinin usulsüz raporlar hazırladığını ve yargının onları kabul ettiğini söyledi.

İmamoğlu kürsüden iner inmez İstanbul Cumhuriyet Savcılığı harekete geçti. Ekrem İmamoğlu'na bilirkişiyi hedef gösterdiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu’nun 277 ve 288’nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi