İmamoğlu'nun Açıklamasına İki Kamu Bankasından Yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, iktidarın "CHP'li belediyeler SGK'ya olan borçlarını ödemiyor" ithamına yanıt vermek adına dün bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında borçlanma ve ödeme süreçlerini belgeleriyle anlatan İBB Başkanı, SGK başta olmak üzere çoğu kamu kurumunun batık durumda olduğunu söyledi. İmamoğlu, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın da büyük zarar ettiğini vurguladı.

İmamoğlu'nun "Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın raporlarına göre; iki kamu bankası 6 ayda 42 milyar TL zarar etti. Buna rağmen 6 milyar liralık 'reklam harcaması' yapıyorlar. Ki biz biliyoruz, bu 'reklam' parasının hangi kuruluşlara gittiğini, belli medya grupları" açıklamasına söz konusu bankalardan yanıt geldi.

ZİRAAT BANKASI: HER KURULUŞ GİBİ REKLAM VERİYORUZ

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın, güçlü ve sağlıklı finansal göstergelerle faaliyetlerini sürdürdüğü ve mali tabloları düzenli olarak kamuoyuna açıklandığı iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Bu tablolardan da görüleceği üzere; Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, anonim şirket statüsünde faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

HALKBANK: HER DÖNEM KAR EDİYORUZ

Halkbank'tan yapılan açıklamada da, zarar etmesinin söz konusu olmadığı öne sürülerek şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerde Bankanın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan; yıllardır KOBİ'lerin, esnaf ve sanatkarın lider bankası olarak faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında toplam TL bilanço büyüklüğünde üçüncü, toplam TL krediler büyüklüğünde ise ikinci sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6. sırada yer almaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi, Bankamız da ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

Kaynak: Ajanslar