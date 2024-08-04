Okul Yöneticilerine 'Erdoğan'a Destek' Talimatı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almasıyla "Erdoğan'ın Yanındayız" etiketi sosyal medyada gündem oldu. Ankara Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü'nün de, ilçede yer alan okulların yöneticilerinden "Erdoğan'a destek" paylaşımları istediği ortaya çıktı.

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Okul Yöneticilerine 'Erdoğan'a Destek' Talimatı

İran'da öldürülen Hamas siyasi lideri İsmail Haniye için Türkiye’nin milli yas ilan etmesi sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlar yaptı. Olay sonrası sosyal medyada “Erdoğan’ın yanındayız” etiketi gündeme girdi.

Cumhuriyet'ten Emirhan Çoban'ın haberine göre; Ankara Gölbaşı Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz da, ilçede yer alan okulların yöneticilerinin yer aldığı bir WhatsApp grubuna mesaj atarak sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için destek istedi.

'VİDEOLARI PAYLAŞALIM ARKADAŞLAR'

Mesajda, “Sosyal medya üzerinden desteğinize ihtiyacımız var. İlçe müdürlerimiz başta olmak üzere, eğitim yöneticilerimizin uygun bir dille ‘Erdoğan’ın yanındayız’ etiketini kullanmanız hususunda ilginizi istirham ederiz” ifadeleri yer aldı. Yılmaz’ın aynı Whatsapp grubuna Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sosyal medya videolarını da gönderdiği ve “Paylaşalım arkadaşlar” notunu ilettiği de öğrenildi. Mesajların birinci elden yazılmamış, ileti şeklinde gönderilmiş olması da akıllara “Talimat bakanlıktan gelmiş olabilir mi” sorusunu getirdi.

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Recep Tayyip Erdoğan
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