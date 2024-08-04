CHP, Kadın Kolları Başkanını seçecek: İki Aday çekiliyor, Favori Kim?

GERÇEK GÜNDEM ÖZEL

Cumhuriyet Halk Partisi 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nı bugün gerçekleştirecek. Kadın Kolları Genel Başkanının seçileceği kurultayda, 5 isim başkanlık için adaylığını açıklarken, en az iki adayın mevcut genel başkan Aylin Nazlıaka lehine çekileceği öğrenildi. Öte yandan bir diğer aday Merve Kır ile Nazlıaka arasında da çekilme hedefli toplantılar yapılsa da sonuç çıkmadı. Kurultayın favori adayı olarak ise Osmaniye Milletvekili Asu Kaya gösteriliyor.



CHP’nin Kadın Kolları Başkanını belirleyecek kurultay bugün “Adalet ve Eşitlik" sloganıyla yapılacak. Kurultayda şu ana kadar resmi başvuru yapan beş aday bulunuyor. CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, eğitimci Birsen Bayar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve mevcut Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, kurultayda yarışmak üzere başvuru yaptı. Ancak başvuru yapan adayların bir kısmının birbirlerinin lehine çekileceği öğrenildi.

TOPLANTI YAPILDI SONUÇ ÇIKMADI

Bugün yapılacak kurultayda Birsen Temir Saraç ve Birsen Bayar’ın kurultay salonunda Nazlıaka lehine çekileceği kesinleşti. Nazlıaka’nın kurultayı kazanması halinde ise Birsen Temir Saraç’ın genel sekreterlik görevine geleceği belirtildi. Öte yandan Nazlıaka ile Merve Kır arasında ise ardı ardına toplantılar yapılan toplantılardan sonuç çıkmadı. Buna göre Kır’ın Nazlıaka lehine kurultay salonunda çekilmesi istenirken, Kır ile Nazlıaka arasında uzlaşı sağlanamadı.

GENEL MERKEZ KAYA’YI DESTEKLİYOR

Diğer yandan favori aday olarak gösterilen Asu Kaya’nın ise adı konulmamış biçimde CHP Genel Merkezi’nin desteğini aldığı belirtiliyor. Buna göre CHP Genel Merkezi’ne daha yakın delegelerin Kaya’ya oy verme ihtimali nedeniyle Kaya’nın ipi göğüsleyebileceği belirtiliyor. Bazı CHP’liler ise Kır’ın Kaya karşısında tek aday olması halinde yarışın zorlu geçeceğinin altını çiziyor. Genel merkez yönetiminin sürece doğrudan müdahale ettiğini savunan ve bu nedenle Kaya karşısında birleşik hareket etmek isteyen üç adayın ise bu sebeple “kadınları kadınlar seçsin” mottosu ile hareket etmek istediği belirtiliyor.



Tüm bunlara rağmen bir sürpriz olmaması halinde CHP içinde Kaya’nın yarışı önde tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem