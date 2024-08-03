DEM Parti Eş Genel Başkanları, Gezi Tutuklularını Ziyaret Edecek
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Gezi Davası tutuklularından Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i yarın ziyaret edecek.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Davası'nda tutuklanan Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret edecek.
Bakırköy Kadın Cezaevi'inde yarın saat 11.00'de yapılacak ziyaretin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde "Özgürlüğe Ses Ver" başlıklı basın açıklaması yapılacak.
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