Gümüşhane'de Maganda Dehşeti: 50 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Gümüşhane'de koluna yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Gümüşhane'de Maganda Dehşeti: 50 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 50 yaşındaki Emine Bulut, evinin yakınlarında bulunduğu sırada sol kolunda acı hissetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulut'un koluna mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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