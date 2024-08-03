DEM Partili Milletvekiline Saldıran Adil Karaismailoğlu, TBMM'deki Utanç Görüntülerini Böyle Savundu!

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın TBMM’de yaptığı konuşmada “AK Parti hırsızlık yapıyor” ifadelerini kullanmasının ardından Meclis'te gerginlik çıkmıştı. AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Bozan'a yumrukla saldırmıştı.

Adil Karaismailoğlu, Bozan'a saldırmasının ardından utanç görüntüleri hakkında ilk kez konuştu.

Trabzon’da partisinin düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Karaismailoğlu için utandıran saldırı anının görüntülerinin de yer aldığı bir video hazırlandı. Videonun ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, kendini skandal sözlerle savundu.

“Sabrın bir sınırı oluyor” diyen Karaismailolu, “Maalesef olmaması gereken şeyler. Ama sebebi ve sonucu belli olan bir şey. Bazılarına hak ettiği dilden konuşmak gerekiyor. Keşke olmasaydı” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA