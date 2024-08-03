Fabrikalardan Kablo Çalanlar Tutuklandı

Fabrikalardan 1 milyon lira değerinde bakır kablo çalan şüpheliler yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fabrikalardan Kablo Çalanlar Tutuklandı

Şanlıurfa’da fabrikalardaki piyasa değeri 1 milyon lira olan bakır kabloları çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile OSB Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir elektrik firmasına ait trafo binası ile bir tekstil firmasına ait sistem odasındaki piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 163 TL olan 20 bin 100 metre uzunluğundaki bakır kabloları çalan zanlıları yakalamak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada olayının şüphelilerinin Ö.F. ve İ.E. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheliler ile birlikte suçta kullanılan malzemeler, hırsızlıkta kullanılan 1 otomobil ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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