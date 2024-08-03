47 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Çocuk İstismarcısı Yakalandı

Ankara'da çocuk istismarı suçundan aranan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

47 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Çocuk İstismarcısı Yakalandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan ve hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan aranan ve hakkında 47 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y'yi Keçiören ilçesinde yakaladı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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